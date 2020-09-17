Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой

Беларусь «вынуждена закрыть» границу с Польшей и Литвой,а граница с Украиной будет усилена. Об заявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь», пишет TUT.by.

Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал президент Беларуси.

Лукашенко сказал, что он не агрессор, и не хочет, чтобы страна воевала. «Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы». Кроме того, он призвал народы Литвы, Польши и Украины «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне».

Пока неясно, идет речь о закрытии граниу только на въезд в страну или и на выезд тоже.