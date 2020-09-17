Тренируйте мозг без отрыва от дел. Пять способов легко построить новые нейронные связи

Тренировать мозг не отрываясь от текущих дел? Легко. Пять способов создать новые нейронные связи:

1. Выполнять привычные дела непривычным способом

Попробуйте чистить зубы или набирать сообщения в телефоне левой рукой. Это мгновенно «включит» мозг, справляться с задачей с каждым разом будет все проще.

2. Игра «фотография»

Мы ходим в магазин или остановку транспорта одним и тем же маршрутом, все, что попадается по пути, уже примелькалось. Попробуйте мысленного «сфотографировать» одну из картинок, а на обратном пути (или на следующий день) отметить, что изменилось.

Это включает осознанность, развивает память и наблюдательность. Дети в эту игу традиционно играют лучше взрослых.

3. Наблюдение за эмоциями

Как правило, мы замечаем эмоции уже в момент их очень яркого проявления. А ведь каждая мелочь: сказанное или услышанное слово, каждое движение, мысль, изменение во внешней обстановке, влияют на наши ощущения и эмоции.

Попробуйте отслеживать, как интерес сменяется увлеченностью, благодарность подозрительностью, замешательство раздражением, настороженность облегчением, равнодушие умиротворением.

Это будет способствовать развитию эмоционального интеллекта, улучшению интероцепции (внутреннего ощущения себя).

4. Математические вычисления

Считайте все время: вычитайте, умножайте, складывайте и делите цифры в магазине, номера машин, дни рождения друзей и так далее.

5. «Путешествие по телу»

Прислушивайтесь к телу: какая часть тела напряжена, с какой ноги вы начинаете движение, какая часть стопы преимущественно держит тело?

Если под руками есть какая-то поверхность, постучите по ней пальцами по одному, сохраняя расслабленными все остальные. Если пальцы ног свободны, попробуйте «поиграть на пианино» ими, приводя в движение поочередно.

Игра развивает проприоцепцию (ощущение тела в пространстве), детализирует «карту тела» в мозге, улучшает в конечном итоге качество движения и координацию.