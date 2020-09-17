Роковая бутылка. Новая версия отравления Навального — захочет ли полиция ее расследовать?

Политик Алексей Навальный 20 августа поехал в аэропорт Томска уже отравленным, пишет «Проект». Это удалось выяснить благодаря бутылке воды, из которой пил Навальный: она позволила определить немецким химикам, что политика отравили именно «Новичком». Перед тем как политика доставили на лечение в Германию, следы вещества в его организме практически исчезли под воздействием метаболизма, а на бутылке — нет.

В Томске члены ФБК жили в отеле Xander. После вылета из города Навального, его пресс-секретаря Киры Ярмыш и помощника Ильи Пахомова в городе остались четверо членов команды. После того как им стало известно о срочной посадке самолета в Омске, они решили собрать улики из номера, где жил Навальный. Среди нескольких предметов оказалась и отпитая бутылка воды «Святой источник».

Вывезти бутылку воды из отеля в Берлин могла расследователь ФБК Мария Певчих — она выехала в Германию 22 августа, как утверждало МВД, «уклонившись от дачи показаний». Скорее всего, яд попал в организм после контакта кожи с отравленной поверхностью, считает один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев. Он считает, что отравитель мог обработать «Новичком» одежду Навального. Однако такая версия менее вероятна с учетом того, что одежда политика была постирана в первый день, и некоторые вещи он потом одевал. Одежда политика, по данным издания, осталась в Омске, тогда как ее экспертиза могла бы помочь найти ответы на некоторые вопросы.

Важную роль в расследовании также должны сыграть записи с камер видеонаблюдения в отеле. Происходящее у номера Навального записывали сразу две камеры, и, по данным «Проекта», записи изъяли. Осталось неясно, смотрели ли полицейские, что происходило возле номера политика накануне 20 августа. Все сервера системы видеонаблюдения и сама техника изъяты, и правоохранители могут восстановить все события по деталям.

Вместе с тем Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира, об этом сказал профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. По его словам, Навального номинировали ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией. Он добавил, что среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение.