Обвиняемому в убийстве девушек на Уктусе запросили пожизненный срок

Гособвинитель запросил максимально возможное наказание для Алексея Александрова — пожизненное заключение. Прокуратура также предложила продать арестованное имущество обвиняемого, чтобы покрыть иски о возмещении морального вреда, которые подали родственники убитых девушек.

Для общества он представляет повышенную опасность, его исправление невозможно, единственный выход — изолировать Александрова, — цитирует гособвинителя JustMedia.

Кроме того, сегодня Алексей Александров выступил с последним словом. В нем в стихах он попросил прощения:

«Я прощенья прошу, ведь я был виноват,

Ведь не вправе я был отнимать чьи-то жизни.

Как теперь я хочу возвратиться назад,

Возвратиться назад и вернуть в этот мир утешение».

Трагедия произошла два года назад. Утром 26 августа 2018 г. на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» обнаружили тела двух девушек — 29-летней Ксении Солтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой. В девушек стреляли. Ксения на момент обнаружения уже была мертва, Наталью увезли в больницу, где она умерла спустя несколько дней.

Подозреваемый в деле появился спустя год — в декабре 2019 г. был задержан Алексей Александров, инженер Машиностроительного завода им. Калинина. Его вычислили через соцсети и форумы, посвященные оружейной тематике, сообщал DK.RU. Обвинения предъявлены по п.п.«а»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Вину он признал.

Весной 2020 г. подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым. 3 августа 2020 г. следователи СКР по Свердловской области завершили расследование уголовного дела. В середине августа стало известно, что Александров отказался от суда присяжных.

Обвиняемый частично признал вину, но не согласился с формулировкой мотива «хулиганские побуждения». По его словам, им двигала придуманная им же «программа возмездия» за издевательства, которые ему причинили в школе.

Родственники убитых девушек ранее рассказывали СМИ, что подали иски о возмещении морального вреда на 10 млн руб., чтобы обвиняемый «не мог выйти по УДО, не смог улучшить себе условия».

Поддержать Алексея Александрова в суд приходит только его 80-летний отец, который не верит в виновность сына. Он считает, что его сына заставили дать нужные показания.

Приговор Алексею Александрову объявят 29 сентября.