Уральские переработчики отходов объединились в союз

Предприятия отходоперерабатывающей отрасли Свердловской области объединились в союз, сообщили DK.RU в департаменте информполитики главы региона. По словам одного из учредителей союза, директора утилизирующей компании «Этиламин-Ек» Сергея Литвиненко, целью создания некоммерческого общественного объединения стало построение цикличной экономики на территории региона:

Успешно занимаясь переработкой нефтесодержащих отходов, мы пришли к выводу, что только совместными усилиями отходоперерабатывающих предприятий области возможно развивать культуру обращения с отходами в масштабах всего региона.

Инициаторами, участниками и учредителями союза стали лидеры ведущих направлений отходоперерабатывающей отрасли региона: «Этиламин-Ек», «СБВ Утилизация» (утилизация и переработка многокомпонентного электронного оборудования), «Центр-Ойл» (переработка нефтесодержащих отходов), «ЦГС» (утилизация и переработка шин), «МК Навигатор» (утилизация и переработка кабельной продукции), «SPGroup» (утилизация и переработка различных видов пластика), «Мегаполис Ресурс» (утилизация и переработка химических источников тока и отходов, содержащих цветные и драгоценные металлы), «Интер» (обезвреживание и размещение отходов 3-4 классов опасности), «Федора» (клининг, сбор и сортировка отходов 4-5 классов опасности).

После регистрации союза в Минюсте РФ стать полноправным его участником смогут и другие предприятия по утилизации и отходопереработки региона. Основным критерием участия в союзе определены: работа компании полностью в правовом поле, неукоснительное соблюдение регионального и федерального законодательства, наличие лицензии на осуществление основного вида деятельности.

Со стороны государственных органов поддержку созданию союза оказало правительство Свердловской области, со стороны общественных объединений — Российское экологическое общество и «Опора России».

Ранее DK.RU рассказывал историю ученого из Екатеринбурга Александра Смотрицкого, который разрабатывает уникальные решения для эффективной переработки отходов. В Европе, например, по его технологии из отходов получают энергию, а в России — майонез и сыр.