Замедляющийся рост. Сколько заработали крупнейшие частные компании России в 2019 г.

45,3 трлн руб. составила совокупная выручка 200 крупнейших частных компаний России в 2019 г., подсчитал Forbes. За прошлый год она выросла на 12,9% — при росте экономики на 1,3%. Показатель замедляется: за 2018 г. крупнейшие частные фирмы прибавили 22,2% при росте ВВП в 2,5%.

Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:

Лукойл» — 7841 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» — 1814 млрд руб.

X5 Retail Group — 1734 млрд руб.

«Магнит» — 1368,7 млрд руб.

«Татнефть» — 932,3 млрд руб.

«Новатэк» — 877,8 млрд руб.

«Норильский Никель» — 831,7 млрд руб.

Evraz — 770,3 млрд руб.

ГК «Мегаполис» — 752,28 млрд руб.

НЛМК — 684,4 млрд руб.

В первой десятке остались те же компании, что и год назад, причем первые пять даже не изменили свои позиции. Больше всего в рейтинге ритейлеров — 51 компания с общей выручкой 10,6 трлн руб. За год показатель вырос на 14,4%, пять компаний показала отрицательную динамику. Нефтегазовых компаний в перечне 17, их суммарная выручка снизилась на 3,3% до 13,3 трлн руб. Выручка агропромышленных групп выросла на 12,5%, предприятий сектора недвижимости — на 27,7%, ИТ — на 21,7%, строительства — на 12%, цветной металлургии — на 11,7%, финансов — на 11,6%, телекоммуникаций — на 9,93%, машиностроения — 9,4%. При этом сектор черной металлургии упал на 2,5%, угледобывающие компании — на 9,5%.

Самой быстрорастущей второй год подряд оказалась девелоперская компания «Инград» Романа Авдеева, совладельца Московского кредитного банка: за прошлый год выручка «Инграда» по МСФО выросла на 132%. Торговая компания «Адамас» увеличила показатель на 89% до 107,7 млрд руб., онлайн-ритейлер Wildberries — на 88,3% до 223,5 млрд руб.