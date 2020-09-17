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Замедляющийся рост. Сколько заработали крупнейшие частные компании России в 2019 г.

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Замедляющийся рост. Сколько заработали крупнейшие частные компании России в 2019 г.
Автор фото: Dmitry Ivanov. Иллюстрация: Wikimedia.org

В списке 200 крупнейших частных предприятий больше всего представлены ритейлеры, но самая высокие показали демонстрируют нефтяные компании. Как за год изменилась ситуация в различных секторах?

#НОВОСТИ

45,3 трлн руб. составила совокупная выручка 200 крупнейших частных компаний России в 2019 г., подсчитал Forbes. За прошлый год она выросла на 12,9% — при росте экономики на 1,3%. Показатель замедляется: за 2018 г. крупнейшие частные фирмы прибавили 22,2% при росте ВВП в 2,5%. 

Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:

  • Лукойл» — 7841 млрд руб.
  • «Сургутнефтегаз» — 1814 млрд руб.
  • X5 Retail Group — 1734 млрд руб.
  • «Магнит» — 1368,7 млрд руб.
  • «Татнефть» — 932,3 млрд руб.
  • «Новатэк» — 877,8 млрд руб.
  • «Норильский Никель» — 831,7 млрд руб.
  • Evraz — 770,3 млрд руб. 
  • ГК «Мегаполис» — 752,28 млрд руб. 
  • НЛМК — 684,4 млрд руб.

В первой десятке остались те же компании, что и год назад, причем первые пять даже не изменили свои позиции. Больше всего в рейтинге ритейлеров — 51 компания с общей выручкой 10,6 трлн руб. За год показатель вырос на 14,4%, пять компаний показала отрицательную динамику. Нефтегазовых компаний в перечне 17, их суммарная выручка снизилась на 3,3% до 13,3 трлн руб. Выручка агропромышленных групп выросла на 12,5%, предприятий сектора недвижимости — на 27,7%, ИТ — на 21,7%, строительства — на 12%, цветной металлургии — на 11,7%, финансов — на 11,6%, телекоммуникаций — на 9,93%, машиностроения — 9,4%. При этом сектор черной металлургии упал на 2,5%, угледобывающие компании — на 9,5%.

Самой быстрорастущей второй год подряд оказалась девелоперская компания «Инград» Романа Авдеева, совладельца Московского кредитного банка: за прошлый год выручка «Инграда» по МСФО выросла на 132%. Торговая компания «Адамас» увеличила показатель на 89% до 107,7 млрд руб., онлайн-ритейлер Wildberries — на 88,3% до 223,5 млрд руб. 

Автор: Андрей Пермяков
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