Росздравнадзор считает, что в Свердловской области нет дефицита аппаратов ИВЛ
Ранее ведомство проводило проверку свердловских больниц из-за недостаточного количества оборудования и несоблюдения сроков проведения тестирования на COVID-19.
Проблема недостаточного оснащения лечебных учреждений Свердловской области аппаратами искусственной вентиляции легких решена, заявила руководитель управления Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева, пишет ЕАН.
Ранее ведомство обнаружило в системе свердловского здравоохранения проблемы, среди которых нехватка оборудования в больницах и несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на COVID-19 в лабораториях медучреждений.
Практически все лаборатории вышли на нормативные сроки, жалоб на то, что тест сдали и долго не готов результат, уже нет, — цитирует информагентство Оксану Федосееву.
Добавим, что проблема нехватки аппаратов ИВЛ активно обсуждалась в начале пандемии коронавируса. Тогда же Уральский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ») оказался в центре скандала после того, как произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовались аппараты ИВЛ его производства.
Как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах. Росздравнадзор также провел проверку приборов и не обнаружил прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями.
Первый заместитель генерального директора концерна КРЭТ Владимир Зверев заверил, что за восемь лет производства «Авента-М» при их эксплуатации не выявлялось никаких неисправностей.
Свои проверки провел Росздравнадзор. В результате связи между приборами и возгораниями не нашли, но обнаружили другие нарушения.