Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.09
74,92
88,86
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Росздравнадзор считает, что в Свердловской области нет дефицита аппаратов ИВЛ

254
Росздравнадзор считает, что в Свердловской области нет дефицита аппаратов ИВЛ
Иллюстрация: pixabay.com

Ранее ведомство проводило проверку свердловских больниц из-за недостаточного количества оборудования и несоблюдения сроков проведения тестирования на COVID-19.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Проблема недостаточного оснащения лечебных учреждений Свердловской области аппаратами искусственной вентиляции легких решена, заявила руководитель управления Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева, пишет ЕАН.

Ранее ведомство обнаружило в системе свердловского здравоохранения проблемы, среди которых нехватка оборудования в больницах и несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на COVID-19 в лабораториях медучреждений.

Практически все лаборатории вышли на нормативные сроки, жалоб на то, что тест сдали и долго не готов результат, уже нет, — цитирует информагентство Оксану Федосееву.

Добавим, что проблема нехватки аппаратов ИВЛ активно обсуждалась в начале пандемии коронавируса. Тогда же Уральский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ»)  оказался в центре скандала после того, как произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовались аппараты ИВЛ его производства.

Как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах. Росздравнадзор также провел проверку приборов и не обнаружил прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями.

Первый заместитель генерального директора концерна КРЭТ Владимир Зверев заверил, что за восемь лет производства «Авента-М» при их эксплуатации не выявлялось никаких неисправностей.

Свои проверки провел Росздравнадзор. В результате связи между приборами и возгораниями не нашли, но обнаружили другие нарушения.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Будь болезнь серьезнее, все бы умерли». Владимир Крицкий о COVID, удаленке и цене квартир«Будь болезнь серьезнее, все бы умерли». Владимир Крицкий о COVID, удаленке и цене ква...
    28 928
  • «Прямой урок пандемии по всему миру таков: люди — слабое звено»«Прямой урок пандемии по всему миру таков: люди — слабое звено»
    20 332
  • «Что вы знаете о работе губернатора?» Область потратит 1 млн руб. на опрос в соцсетях«Что вы знаете о работе губернатора?» Область потратит 1 млн руб. на опрос в соцсетях
    22 682
  • В Екатеринбурге банкротят крупный отель за миллионные долгиВ Екатеринбурге банкротят крупный отель за миллионные долги
    28 980
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.