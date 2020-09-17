Росздравнадзор считает, что в Свердловской области нет дефицита аппаратов ИВЛ

Проблема недостаточного оснащения лечебных учреждений Свердловской области аппаратами искусственной вентиляции легких решена, заявила руководитель управления Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева, пишет ЕАН.

Ранее ведомство обнаружило в системе свердловского здравоохранения проблемы, среди которых нехватка оборудования в больницах и несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на COVID-19 в лабораториях медучреждений.

Практически все лаборатории вышли на нормативные сроки, жалоб на то, что тест сдали и долго не готов результат, уже нет, — цитирует информагентство Оксану Федосееву.

Добавим, что проблема нехватки аппаратов ИВЛ активно обсуждалась в начале пандемии коронавируса. Тогда же Уральский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ») оказался в центре скандала после того, как произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовались аппараты ИВЛ его производства.

Как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах. Росздравнадзор также провел проверку приборов и не обнаружил прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями.

Первый заместитель генерального директора концерна КРЭТ Владимир Зверев заверил, что за восемь лет производства «Авента-М» при их эксплуатации не выявлялось никаких неисправностей.

Свои проверки провел Росздравнадзор. В результате связи между приборами и возгораниями не нашли, но обнаружили другие нарушения.