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Уральские компании попали в число крупнейших частных бизнесов России

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Уральские компании попали в число крупнейших частных бизнесов России
Иллюстрация: pixabay.com

В новом рейтинге Forbes крупнейших частных предприятий России оказались компании со штаб-квартирами и крупными активами в Свердловской области. Кто заработал больше всех?

#РЕЙТИНГИ#ИХ ДОХОДЫ#НОВОСТИ

Частные компании из Свердловской области попали в традиционный рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России». В список включены компании, которые контролируют частные лица (более 50%), ранжировались они по выручке за 2019 г.

На 64-м месте оказалась Группа Синара Дмитрия Пумпянского, за прошлый год заработавшая 161,5 млрд руб. При этом Трубная металлургическая компания, основным владельцем которой также является Дмитрий Пумпянский, заняла в рейтинге 28 место (308.4 млрд руб. выручки в 2019 г.), но ее штаб-квартира находится в Москве.

На 66-м месте — «Русская медная компания» Игоря Алтушкина (159 млрд руб.). В Forbes подсчитали, что РМК объединяет 13 металлургических и горнодобывающих предприятий, выпускает около 18% российской меди. На 67-м месте — УГМК Андрея Козицына и Искандера Махмудова (155 млрд руб.), в которую входит более 40 предприятий в России и за рубежом.

Корпорация «ВСПМО-Ависма», крупнейший в мире производитель титана, заняла 110-е место в рейтинге (выручка 105,4 млрд). Контролирующим акционером компании «Бизнес Альянс Компании», которой принадлежат 65,3% акций корпорации, является Михаил Шелков, заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма».

На 111-м месте — компания «Элемент-Трейд» (103.9 млрд руб. выручки) со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Она управляет сетью магазинов «Монетка», созданной в 2001 г. предпринимателями Романом Заболотновым и Александром Жеребцовым

Кроме того, в списке Forbes — авиакомпания «Уральские авиалинии» (132 место и 88,5 млрд руб. выручки) и «Сталепромышленная компания» из Екатеринбурга (148 место и 78,8 млрд руб.).

Автор: Анна Хлебникова
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