«Это самый рискованный вид бизнеса», — Валерий Пиличев о социальном предпринимательстве

Валерий Пиличев, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства:

— Тема социального предпринимательства начала бурно лоббироваться по линии Минэкономразвития с 2016 г., появилось понимание, что такое социальный бизнес и какую пользу он приносит. Вообще это достаточно широкое понятие. В него входит, к примеру, деятельность, направленная на улучшение социальной среды городов (низкие тротуары, выделенные велодорожки, пандусы), деятельность, которую ведут люди с ограниченными возможностями и деятельность, направленная на улучшение жизни незащищенных слоев населения.

В 2020 г. в РФ был введен реестр социального предпринимательства, по которому Свердловская область сразу же вошла в топ-10 по количеству зарегистрированных социальных предпринимателей, на данный момент — это цифра в 34 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Я как житель Екатеринбурга ощущаю, что у людей есть запрос на развитие социальной инфраструктуры. Посмотрите вокруг: часто ли вы видите людей с ограниченными возможностями вокруг себя? Нечасто. В основном они сидят дома, потому что банально не могут заехать в лифт, потом спуститься вниз из подъезда и так далее.

Приятно осознавать, что социальный бизнес активно поддерживается молодежью, которая занимается волонтерством, помогает бездомным животным, разносит продукты пожилым людям и т.д. Последнее, кстати, стало очень востребовано в пандемию, когда люди в возрасте 65+ старались лишний раз не покидать пределы квартиры. Я считаю: чем более современным становится общество, тем более четким становится понимание, что о незащищенных слоях населения надо заботиться.

Вообще, наша задача научить социальный бизнес приносить хорошую прибыль, и у нас уже есть проекты, которые оказались на слуху и стали весьма успешными.

Например, проект «#Немузеймусора», который продвигает идею раздельного сбора мусора, производство крем-меда Гузель Санжаповой в деревне Малый Турыш, галерея для слабовидящих «В темноте», школа умной безопасности Максима Беренова, «Социальное такси» для транспортировки малоподвижных людей и другие.

Это действительно те проекты, которые сумели заявить о себе широкой публике. А ведь именно неосведомленность общества о подобного рода социальных инициативах и является главным тормозящим фактором их развития. Еще одна трудность, с которой то и дело сталкиваются социальные предприниматели, — невысокая платежеспособность их целевой аудитории и отсутствие стартового капитала для реализации идеи.

На решение части этих проблем направлена деятельность СОФПП. В начале 2018 г. на базе областного фонда поддержки предпринимательства был создан Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС). Цель ЦИСС — научить социальных предпринимателей работать по законам бизнеса: просчитывать рынок, выстраивать стратегию продвижения, находить своих клиентов и зарабатывать.

С того же времени мы проводим конференции, направленные на лоббирование интересов социальных предпринимателей, и акселераторы для социального бизнеса. За три года участниками акселераторов стали порядка 4500 человек. С ними работали бизнес-тренеры, которые помогали довести проекты до финального бизнес-решения. Отклик на акселератор для социального предпринимательства оказался очень активным. Интерес проявили и крупные предприятия — «Росатом», ЧТПЗ. Также очень приятно, что деятельность СОФПП по направлению социального бизнеса поддерживает министерство инвестиций и развития региона.

Самым крупным мероприятием в этом году станет онлайн-форум «САМОЕ ВРЕМЯ. Социальное предпринимательство». Он организован СОФПП и региональным министерством инвестиций и развития. 22 сентября мы соберем всех, кто неравнодушен к этой теме, чтобы пообщаться и поделиться друг с другом опытом. В форуме примут участие представители власти, крупного бизнеса, НКО, известные социальные предприниматели, в том числе из других стран.

Запланированы эфиры на тему старта социального бизнеса, женского социального предпринимательства, особенностей работы некоммерческих организаций (НКО), сотрудничества социальных предпринимателей с крупным бизнесом. Отдельная секция будет посвящена международному опыту, европейским трендам социального предпринимательства. В прямых эфирах примут участие не только российские спикеры, но и из Латвии, Белоруссии, Швейцарии.

В числе хедлайнеров — производитель крем-меда Гузель Санжапова, а также основатель компании «Альтуризм» Екатерина Затуливетер, которая развивает формат путешествий в деревни и малые города с тем, чтобы улучшать качество жизни этих территорий.

Тему социального кластера как места встречи тех, кто хочет помочь, и тех, кому нужна помощь, поднимут представители НКО. В их числе — основатель и президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова. В рамках форума будет организован онлайн-стенд с визитками, а также виртуальные экскурсии на предприятия.

Подробнее ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия — social.samoe-vremya.biz.