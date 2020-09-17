В Свердловской области протестируют инновационный способ внесения аммиака в почву

Инновационный проект разработала компания «АммиакАгро», которая в 2019 году стала финалистом Акселератора Свердловского областного венчурного фонда. Это позволило компании изучить свой рынок, сформировать комплексное предложение для потребителей, закупить оборудование и начать пилотный проект внедрения инноваций.

В 2020 году клиентами ООО «АммиакАгро» стали агрохолдинги в Тюменской области и республике Башкортостан. В планах компании заключение контрактов с агрохолдингами Челябинской области и выход на рынки юга России.

Инновационная технология внесения безводного аммиака в почву широко используется в Америке, Канаде, Австралии и других странах. У аммиака много неоспоримых достоинств по сравнению с другими азотными удобрениями - он позволяет более эффективно бороться с вредителями, находящимися в почве, повышает прирост урожая овощных культур до 70%. Прирост многолетних и однолетних трав увеличивается в 2- 2,5 раза. Зерновые культуры, кроме прироста урожайности, также показывают повышение классности зерна, увеличивая показатели по содержанию белка и клейковины.

Поступая в почву, аммиак не вымывается в промывной период, входя в прочную связь с почвенным комплексом, что дает возможность вносить его осенью, после уборки урожая в менее загруженный период. Это особенно актуально в Свердловской области и близлежащих регионов, — рассказывает директор ООО «АммиакАгро» Геннадий Непомящий.

Для Свердловской области высокотехнологичные решения в агробизнесе особенно важны, отмечает исполнительный директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов.