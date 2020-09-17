Бесит все вокруг? Не гасите в себе этот негатив, он выведет вас на новый уровень

Чувствуете злость и разочарование? Не переживайте, скорее всего, вы сейчас в большинстве. Происходящее в мире с весны раздражает многих, миллионы людей не знают, что будет дальше, не могут планировать, и это здорово мешает жить.

FastCompany пишет, что злость традиционно считается негативной эмоцией, нас с детства учат ее смягчать. Кажется, злость не вписывается в «принцип удовольствия», наше стремление к позитивным чувствам и уходу от любой боли. Но сейчас страданий и разочарований слишком много, чувство злости усиливается, так нужно ли гасить его?

Может быть и нет. Именно она порой заставляет нас двигаться. Во время тренировки для многих важно стать злым и агрессивным, действия, основанные на злости, кажутся продуктивными.

Мозг и злость

Исследователи считают, что есть две основные мотивирующие силы, которые лежат в основе человеческого поведения: стремление приблизиться к чему-то желаемому и побуждение избежать чего-то неприятного. Можно подумать, что злость попадает во вторую категорию и отталкивает нас. Но недавнее исследование доказало, что все не так.

Злость активирует левую переднюю кору — часть мозга, которая играет решающую роль в «притягивающем» поведении, благодаря которому мы движемся к целям. По словам доктора Неуса Эрреро из Университета Валенсии, когда люди злятся, они склонны приближаться к источнику гнева, а не пытаться его устранить.

Инновации и злость

Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Creativity and Innovation Management, показало, что положительные эмоции на самом деле ограничивают творческие способности, тогда как отрицательные эмоции могут способствовать креативным поступкам.

Злость может стимулировать инновации, и многие блестящие предпринимательские идеи родились в ярости. Главная опора Shark Tank Даймонд Джон создал модный лейбл FUBU («For Us By Us»), когда несколько крупных брендов отвергли его компанию. Генеральный директор NerdWallet Тим Чен основал компанию после того, как в 2008 году его уволили «прямо под Рождество». WhatsApp, Venmo и Groupon тоже родились в результате кризиса 2008 года.

Если вы сейчас злитесь, худшее, что вы можете сделать, это проигнорировать или попытаться подавить свои чувства. Вместо этого направьте свою злость в продуктивное и творческое русло.

Как направлять злость

Зная, что злость дает топливо для творческого огня, важно уметь направить ее в нужную сторону. Вот несколько проверенных способов начать новый мозговой штурм, когда вас охватывает злость:

1. Запись потока сознания

Не подвергайте свои мысли цензуре. Начните писать и пишите все подряд, не останавливаясь. Важно не делать перерывы и «исписаться» по максимуму.

2. Наброски

Творческое мышление не нужно ограничивать. Используйте вместо слов формы, стрелки и другие визуальные формы. Записки на доске или наброски в планшете — подойдет все.

Как объясняет Бетти Эдвардс в книге «Откройте в себе художника», вербальная функция и познание находятся в основном в левом полушарии мозга, тогда как зрительные функции обрабатываются в более мечтательном правом полушарии. Если вам нужно запустить креативные механизмы, то наброски возможных решений с помощью концептуальных форм и структур могут подарить новые и свежие идеи.

3. Ультрадианный ритм

Подобно циркадному ритму, который каждый день переживает ваше тело, ультрадианный ритм предполагает двухчасовые циклы концентрации и отдыха во время сна и бодрствования. Чтобы использовать свое время наиболее конструктивно, постарайтесь концентрироваться с интервалом не более 90 минут, после чего нужно сделать 30-минутный перерыв.