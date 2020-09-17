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«Ростех» хочет потратить еще 130 млрд руб. на новую версию Sukhoi SuperJet

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«Ростех» хочет потратить еще 130 млрд руб. на новую версию Sukhoi SuperJet
Иллюстрация: SuperJet International

Новый лайнер предполагается сделать полностью импортозамещенным и называют гораздо более эффективным по сравнению с предыдущей версией. Пока проект Sukhoi SuperJet сложно назвать успешным.

#НОВОСТИ

Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в «Ростех», собирается к 2023 г. создать импортозамещенную версию самолета Sukhoi SuperJet 100 — Sukhoi SuperJet New, разработка обойдется в 120-130 млрд руб., пишут «Ведомости». Вместе с этим для лайнера планируется создать и двигатель ПД-8, который заместит франко-российский двигатель Sam146.

Новый двигатель разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), которая также принадлежат «Ростеху». Из общего бюджета программы примерно половина суммы или больше направят на создание двигателя, и существенную часть инвестиций ОАК и ОДК получат из бюджета: ОАК дадут на разработку SSJ New минимум 50 млрд руб., хотя компании вкладывают и собственные средства.

Сумма в 120–130 млрд руб. сопоставима с созданием нового реактивного лайнера. Так, разработка среднемагистрального самолета МС-21 оценивалась в 250 млрд руб., однако сумма постоянно растет из-за постоянно откладываемой сертификации. 

Изначально предполагалось, что в течение 30 лет произведут 1300 лайнеров Sukhoi SuperJet 100, но в 2015 г. план был снижен до 595 шт., а в 2019 г. поставки самолетов упали до минимума. Источники газеты называют SSJ New гораздо более эффективным самолетом, с другой конструкцией фюзеляжа, иностранные комплектующие, уровень которых в SSJ100 составляет около 70%, заместят отечественными. 

Двигатель ПД-8 предназначен для SSJ New, будут устанавливать также на самолет-амфибию Бе-200. Нынешний Sam146 очень быстро ломается, а французская Safran не инвестирует в его доработку, так как вложения не окупятся из-за малого объема производства.

К лайнеру было много претензий: низкий налет, 3,6 часов в сутки в России на 2018 г. — из-за нехватки запчастей и длительного срока их поставок, а также недостаточная надежность двигателя. 
 
За время эксплуатации лайнера произошли две авиакатастрофы, в которых погибли 86 человек. В мае 2012 г. SSJ100 врезался в гору во время показательного полета в Индонезии, погибли 45 человек. В мае 2019 г. при посадке в Шереметьево SSJ100 «Аэрофлота» загорелся, умерли 41 из 78 человек на борту.
Автор: Андрей Пермяков
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