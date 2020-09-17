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В Екатеринбурге на продажу выставлен цех Верх-Исетского завода

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В Екатеринбурге на продажу выставлен цех Верх-Исетского завода
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области продает здание, которое уже не используется для производства и является объектом культурного наследия.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

МУГИСО продает комплекс зданий на территории Верх-Исетского металлургического завода. Объекты расположены на Кирова, д.28/ул. Толедова, д.43.

Здание цеха

На продажу выставлены нежилые помещения первого этажа площадью 1677 кв. м и нежилые помещения цокольного и первого этажа площадью 670,9 кв. м в смежном помещении. Здания являются объектами культурного наследия и продаются за 6 млн 995 тыс. руб. Их можно использовать под склад.

Здание цеха

Источник фото: МУГИСО

Ранее это здание выставлялось на торги, в документации лота указано, что это Южный кричный цех, построенный в 1823-1825 годах. Сейчас же объявления о продаже в том числе размещены и на городских классифайдах.

Ранее DK.RU рассказывал, что в Екатеринбурге на продажу выставлено как минимум десяток старинных зданий. Общая стоимость объектов культурного наследия составляет почти 600 млн руб.

Автор: Анна Хлебникова
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