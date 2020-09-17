Коллаборация онлайн и офлайн: какими станут конгрессно-выставочные мероприятия?

Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

Эксперты сошлись во мнении, что интерес бизнеса к выставкам и конгрессам в 2021 году не пропадет, а учитывая высокую вероятность сохранения части COVID-ограничений в следующем году, оптимальным решением для операторов мероприятий будет совмещение оффлайн и онлайн форматов.

Андрей Цемахович, директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России отметил, что запланированные на 2021 год выставки, в том числе перенесенные из-за пандемии, должны пройти в ранее обозначенные сроки в оффлайн-формате. Цемахович также добавил, что созданные во время пандемии цифровые площадки продолжат развиваться, однако не смогут заменить привычные форматы, предполагающие личное общение участников мероприятий.

Я очень надеюсь, что пандемия останется в 2020 високосном году, а 2021 год вернет наш прежний формат работы, прежний объем оффлайн-выставок. Если переходить к планам по проведению мероприятий в 2021 году, надеемся, что все мероприятия состоятся в соответственно обозначенные даты, — сказал он.

Елена Ублиева, исполнительный директор «Российского союза выставок и ярмарок» в своем выступлении подчеркнула, что крупные международные выставки не могут обойтись без международного участия. И тот факт, что сейчас до сих пор закрыты границы, накладывает свой отпечаток на проведение крупных международных событий.

С начала текущего года из-за пандемии по всему миру отменено десятки тысяч международных мероприятий. По самым скромным подсчетам эти убытки составили 180 млрд долларов США. Из них 59 млрд пришлось на Европу, 66 на Северную Америку, 35 млрд на Азиатско-Тихоокеанский регион. Только по одной России отменено около тысячи мероприятии. В том числе, международные. Отрасль осталась в тяжелом состоянии, — добавила Татьяна Ан, управляющий директор «Российского экспортного центра».

Елена Хлыбова, исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области, напомнила участникам дискуссии, что 15 сентября 2020 года Свердловская область открылась для проведения выставочных мероприятий.

Правительство Свердловской области работает на основании перечня конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых при поддержке области. Туда входят мероприятия как проводимые в Свердловской области, так и ее за пределами, выездные. У нас в этом перечне 63 события на текущий год. Полностью отмены из них 6. Экономический эффект во всех отраслях по всем мероприятиям составит 11 мрлд руб. для региона, — сказала она.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие спикеры.