Бизнес Екатеринбурга сэкономит на отправке посылок

Весной 2020 года значимо выросла потребность самозанятых и микробизнесменов в отправлении небольших посылок. Однако многие предприниматели считали коммерческую доставку дорогим удовольствием, и это препятствовало расширению географии их бизнеса.

Справка По данным фонда содействия предпринимателям Свердловской области, количество самозанятых в регионе в 2020 году увеличилось на 60 процентов и приблизилось к 26 тысячам, а в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 189752 человек. из них ИП — 102275 чел.

Теперь цена отправки снижена вдвое. Компания DPD предлагает широкую сеть пунктов выдачи заказов в России — более 3 500 точек, быструю доставку на пункт выдачи или прямо к двери клиента. Это вклад компании в развитие регионального бизнеса за пределами своего региона.

Небольшую посылку габаритами до 60 см в трех измерениях DPD доставит до пункта выдачи в Екатеринбурге за 150 рублей, а до 75 см — за 230 рублей в течение одного рабочего дня. Также отправитель может заказать доставку посылки внутри города до двери адресата. Доставка по России из пункта DPD в Екатеринбурге теперь стоит от 220 руб. за небольшую посылку суммой габаритов до 60 см.

Оформить заказ можно через сайт или контактный центр компании, принести посылку в ближайший пункт DPD, и она отправится адресату. Акция в Екатеринбурге продлится до конца октября 2020 года, после этого будет распространена на другие города России.