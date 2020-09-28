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Бизнес Екатеринбурга сэкономит на отправке посылок

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Бизнес Екатеринбурга сэкономит на отправке посылок
Иллюстрация: DPD

Компания DPD в два раза снизила на доставку посылок по Екатеринбургу, а также из столицы Урала в любой населенный пункт России для предпринимателей и самозанятых.

#НОВОСТИ

Весной 2020 года значимо выросла потребность самозанятых и микробизнесменов в отправлении небольших посылок. Однако многие предприниматели считали коммерческую доставку дорогим удовольствием,  и это препятствовало расширению географии их бизнеса.

Справка

 
По данным фонда содействия предпринимателям Свердловской области, количество самозанятых в регионе в 2020 году увеличилось на 60 процентов и приблизилось к 26 тысячам, а в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 189752 человек. из них ИП — 102275 чел.
 

Теперь цена отправки снижена вдвое. Компания DPD  предлагает широкую сеть пунктов выдачи заказов в России — более 3 500 точек, быструю доставку на пункт выдачи или прямо к двери клиента. Это вклад компании в развитие регионального бизнеса за пределами своего региона.

Небольшую посылку габаритами до 60 см в трех измерениях DPD доставит до пункта выдачи в Екатеринбурге за 150 рублей, а до 75 см —  за 230 рублей в течение одного рабочего дня. Также отправитель может заказать доставку посылки внутри города до двери адресата. Доставка по России из пункта DPD в Екатеринбурге теперь стоит от 220  руб. за небольшую  посылку суммой габаритов до 60 см.

Оформить заказ можно через сайт или контактный центр компании, принести посылку в ближайший пункт DPD, и она отправится адресату. Акция в Екатеринбурге продлится до конца октября 2020 года, после этого будет распространена на другие города России.

Компания DPD

 
DPD — негосударственный оператор экспресс-доставки и логистики. DPD в России входит в состав DPDgroup, второй по величине сети доставки посылок в Европе, принадлежащей международному холдингу GeoPost. Российская инфраструктура DPD включает более 150 терминалов, пункты выдачи Pickup; работают подразделения во всех странах ЕАЭС. Ежедневно по собственной сети перевозятся десятки тысяч посылок. Клиентам предлагается доставка в 26000 населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по 220 странам мира. Благодаря опции Predict покупатели интернет-магазинов заранее знают дату доставки. Штат насчитывает свыше 5000 человек.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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