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Топ-менеджеры ПСБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России

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Топ-менеджеры ПСБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лидеров рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» в категории «Коммерческие банки», составленном Ассоциацией менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ».

Главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов вошел в тройку лучших в номинации «ТОП-100 финансовых директоров».

В номинации «Топ-50 ИТ-директоров» четвертое  место занял Сергей Пегасов, старший вице-президент — руководитель дирекции информационных технологий ПСБ.

Михаил Дорофеев, руководитель юридического блока банка, и Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ, вошли в пятерку лучших в соответствующих  номинациях «Топ-50 директоров по правовым вопросам» и «ТОП-100 директоров по персоналу».

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным инструментом оценки профессиональной  репутации российских менеджеров высшего звена. Основная цель рейтинга — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на  мнение самих экспертов — представителей  различных отраслей и направлений деятельности.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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