Топ-менеджеры ПСБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России

Главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов вошел в тройку лучших в номинации «ТОП-100 финансовых директоров».

В номинации «Топ-50 ИТ-директоров» четвертое место занял Сергей Пегасов, старший вице-президент — руководитель дирекции информационных технологий ПСБ.



Михаил Дорофеев, руководитель юридического блока банка, и Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ, вошли в пятерку лучших в соответствующих номинациях «Топ-50 директоров по правовым вопросам» и «ТОП-100 директоров по персоналу».



Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Основная цель рейтинга — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов — представителей различных отраслей и направлений деятельности.