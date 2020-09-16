«Мы привыкли к определенности. Незнание того, что и когда произойдет, сводит нас с ума»

Планирование и big data лишают нас свободы и счастья, уверена СЕО и автор книг о бизнесе Маргарет Хеффернан. В интервью Reminder она рассказала, что в своей новой книге объясняет, почему планирование работает не всегда и как ужиться с неопределенностью. DK.RU выбрал из рассказал главное.

— Нам сложно справляться с неожиданными ситуациями именно потому, что мы умеем хорошо предсказывать многие вещи, например, погоду, и склонны воображать, что можем идеально спланировать что угодно. Но правда в том, что мы этого не можем. Прекрасный пример — нынешняя пандемия. Думаю, мы стали слишком зависимы от определенности. У способности предсказывать есть предел.

Вот идеальное описание неопределенности: мы знаем, что что-то произойдет, но не знаем, что именно, когда и почему. И это сводит нас с ума!

Будущее складывается из множества случайных событий и непредвиденных обстоятельств, какие-то из них совпадут с нашими ожиданиями, какие-то — нет.

Мы не можем сказать: «Хорошо, через 487 дней будет новая эпидемия, и ее вызовет такая-то болезнь» — метод планирования в этом случае не работает. Но мы можем определить на ближайшие пять лет круг болезней с наибольшим эпидемическим потенциалом и начать готовиться к ним прямо сейчас. Вот что я имею в виду, когда говорю о необходимости подготовки, а не планирования.

Во-первых, невозможно собрать все данные, как бы ни старались Google, Amazon и Facebook. Во-вторых, будущее создается благодаря новым знаниям и изобретениям, а их предсказать невозможно. На самом деле то, что преподносится нам как предсказание, — это часто просто пропаганда или реклама. Последние 20 лет нам каждый год говорят: «Вот в этом году виртуальная реальность точно все изменит». Или: «Это будет год беспилотных автомобилей». Сроки каждый раз сдвигаются на следующий год, который так и не наступает. Такие прогнозы — это что-то вроде предпродажи товара, которого еще нет.

Эксперты в области технологий считают, что люди — просто огромные массивы данных. Жизнь была бы намного проще, будь это правдой. Но это не так. Ни у кого нет данных о том, насколько я люблю своих детей. Ни у кого нет данных о моих планах на завтра, ведь я их не записывала, никому о них не говорила и вообще только сейчас об этом подумала. Может быть, завтра я вообще заболею. Сама идея, что мы всего лишь мегабайты данных, превращает нас в рабов. Если мы просто набор данных, а у кого-то есть к ним доступ, этот кто-то может нами манипулировать. Но мы гораздо больше, чем просто данные.

Из-за зависимости от технологий мы теряем творческие способности и индивидуальность. Например, когда мои друзья планировали поездку в Барселону, они искали самые интересные места в Барселоне, которые непременно нужно посетить. Так делает большинство. В какие рестораны сходить? В каких отелях остановиться? Где погулять? После этого можно даже не ехать в Барселону — вы уже там были. В реальности вы увидите лишь то, что уже видели в интернете вы сами и все остальные. Так мы теряем свободу исследования. Нам уже некогда пройтись по улицам, не упомянутым в отзывах, поговорить с незнакомцем или принять спонтанное решение.

Если каждый из нас увидит одну и ту же Барселону, нам просто нечего будет рассказывать. Зависимость от определенности делает нашу жизнь менее счастливой. Ведь чем больше вы планируете, тем меньше нового для себя открываете.

Решение в креативности. Творческие люди отлично справляются с ограничениями. Самое страшное для них — полная свобода. Если вы скажете писателю написать что-нибудь, просто что угодно о чем угодно, это будет ужасно. А если попросите написать ровно четырнадцать строк — это его вдохновит.

Сейчас я вижу, что многие развивают свои навыки, завязывают новые отношения и исследуют новое. Если они пока не могут добиться своей основной цели, они используют это время для развития. И когда будет больше свободы, они смогут достичь своей цели быстрее. Это и есть правильная комбинация краткосрочного и долгосрочного планирования: не план, как достичь цели, а план, как двигаться в правильном направлении.

У оптимистов это получается лучше. Не потому, что они просто сидят сложа руки и говорят: «Да ладно, кого волнует пандемия, все будет хорошо». Они думают: «Хорошо, что мне теперь делать?». Так что они практичны. Смысл не в том, чтобы иметь план, а в том, чтобы нащупывать верное направление — понимать, кем вы хотите быть и куда в итоге хотите прийти.

Неважно, с чего вы начнете, главное — начать. Сложность кризиса в том, что люди очень подавлены, им трудно найти в себе силы, чтобы сделать первый шаг. Поэтому так важна поддержка.

Надо продолжать жить, даже когда совсем не хочется. Важно не забыть, как это делается, к тому моменту, когда вы захотите жить снова.

Социальный капитал не исчезнет: это то, что мы наращиваем всю жизнь. Если не делать ничего, он просто будет меньше ощущаться. Вам станет все сложнее поддерживать связь с людьми. Вы подумаете: «Я не разговаривала с этим человеком полгода, теперь я не могу просто так ему позвонить». Поэтому важно сохранять социальные связи активными. Сейчас это требует больше усилий. Попробуйте звонить друзьями спонтанно, не планируя это заранее.

Дистанция между людьми гораздо опаснее, чем близость. Если мы слишком формальны и слишком далеки друг от друга, мы не можем друг другу помочь.

Сильнее мы становимся, если заботимся о других, а слабее — если думаем только о себе. И, конечно, если мы думаем только о себе, то оказываемся в изоляции. А изоляция — это путь к бессилию.