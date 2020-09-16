Партия «Зеленая альтернатива» заходит в Свердловскую область

Партия «Зеленая альтернатива» заявила о намерении участвовать в выборах в Законодательное собрание Свердловской области и Государственную Думу РФ, которые пройдут осенью 2021 г., сообщил экологический активист, вице-президент организации «Антисмог» Евгений Маленкин.

Мы это уже обговаривали с руководством партии. В ближайшее время, я думаю, будет сформировано региональное отделение. Сейчас проходят рабочие встречи, переговоры. Вопросы экологии очень важны не только для регионов экологического бедствия, но и для промышленных, — сказал он (здесь и далее цитаты по «УралИнформБюро»).

Точных дат образования регионального отделения пока нет. При этом, по словам Маленкина, желание руководства партии присутствовать в Свердловской области «есть абсолютно точно»:

Я думаю, что в Законодательном собрании, в Госдуме партия будет представлена. У нас есть достойные кандидаты.

Помимо экологических тем партия собирается работать и с другой повесткой, продолжил он:

Думаю, мы еще социальный блок затронем, ну и, конечно, вопрос антикоррупционного законодательства. Все проблемы, которые связаны с недостаточностью вопроса экологической безопасности, так или иначе связаны либо с нежеланием, либо с какими-то прямыми интересами. У нас есть направление «За чистые руки», мы с ним шли в Челябинске, думаю, [в Свердловской области] будет это все реализовано.

Планирует ли «Зеленая альтернатива» избираться в Госдуму от Челябинской области или сразу от двух регионов, Маленкин не сообщил.

Напомним, на недавних выборах в Законодательное собрание Челябинской области «Зеленая альтернатива» преодолела пятипроцентный барьер, ее поддержали 5,36% избирателей (более 47 тыс. человек).

«Зеленая альтернатива» является «умеренной левой экологической партией европейского типа». Она создана в декабре 2019 г. членом Общественной палаты Московской области, известным экоактивистом Русланом Хвостовым. Первое время существовала как общественное движение. В начале февраля 2020 г. в Министерство юстиции РФ были поданы документы на регистрацию политической партии. 10 марта состоялся первый учредительный съезд «Зеленой альтернативы», на котором главой политической партии был избран Руслан Хвостов, набравший почти 80% голосов. 7 апреля «Зеленая альтернатива» появилась в перечне официально зарегистрированных политических партий России на сайте Минюста РФ, в мае Минюст РФ внес ее в список партий, имеющих право участвовать в выборах. Таким образом Челябинск стал первой политической кампанией партии, которая сразу же увенчалась успехом.

Считается, что поддержку партии оказывают промышленники, имеющие активы на территории Большого Урала. Однако официальных заявлений на этот счет сделано не было.

Участие «Зеленой альтернативы» в выборной кампании-2021 на территории Свердловской области в комментарии для DK.RU прогнозировал Анатолий Гагарин, д.ф.н., политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов. В числе других «малых партий», заинтересованных в Свердловской области, он называл «За правду!» Захара Прилепина, «Новые люди» Алексея Нечаева, «Партия прямой демократии» («партия танчиков») бывшего айтишника Вячеслава Макарова.

Добавим, что партия «За правду!» также участвовала на выборах в челябинское Заксобрание, однако не смогла пройти пятипроцентный барьер. Также за бортом оказались «Партия роста» и «Родина».

Осенью 2021 г. состоятся выборы депутатов в Государственную Думу РФ, а также в ряд региональных парламентов — в том числе в Законодательное собрание Свердловской области. Кроме того, в семи регионах страны пройдут выборы глав регионов.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.