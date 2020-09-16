Сооснователь белорусской ИТ-компании PandaDoc свернул проект помощи уволившимся силовикам

Сооснователь крупной белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи милиционерам, которые откажутся участвовать в жестоких разгонах мирных протестов в Беларуси и уволятся из органов. Как рассказал г-н Микадо в интервью Русской службе Би-би-си, такое решение он принял после того как четверых сотрудников минского офиса компании арестовали по обвинению в мошенничестве. Предприниматель называет это политическими репрессиями.

Проект Protect Belarus был создан после жестких разгонов белорусских протестов 9-13 августа, в его рамках предлагали помощь силовикам, которые решили уйти из органов: юридическую и финансовую поддержку, оплату курсов переквалификации.

Эта инициатива, видно, была настолько успешной, что по моему бизнесу ударили таким образом — задержали четверых сотрудников, заблокировали счета компании, — говорит предприниматель.

Микита Микадо признает: если целью власти было остановить помощь уволившимся силовикам, которую он оказывал, то она достигла своего: «Я не хочу, чтобы еще кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму».

Задержанные сотрудники PandaDoc: бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и директор по HR Владислав Михолап — не имели никакого отношения к его проекту и не слишком интересовались политикой и протестами, говорит бизнесмен.

Подавление протестов, политические репрессии и удержание сотрудников в заложниках обнулит все достижения ИТ-индустрии Беларуси и экономики страны за последние годы, считает г-н Микадо: