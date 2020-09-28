«Менеджеры перестраховываются и получают премии, а собственник лишается прибыли. Знакомо?»

Алексей Клименко, собственник управляющей компании RED:

— После валютного кризиса 2014-2015 годов нам стало понятно, что скорого роста экономики ждать не стоит. Для того, чтобы компания развивалась, необходимо было искать внутренние резервы. Тогда на глаза мне попалась статья с интересной статистикой: почти в каждой российской компании 50% своего ресурса сотрудники тратят «впустую» или неэффективно. То есть сотрудники со временем начинают делать то, что интересно в первую очередь им (или что у них отлично получается), но не то, что в большей степени необходимо компании. А компании нужна чистая прибыль. При этом, каждый раз, когда ты думаешь о развитии, приходит такая мысль: «а неплохо было бы расти на 20% в год».

Многие компании даже не догадываются, что им не нужно искать новых клиентов или заказчиков, чтобы «взлететь», ведь на самом деле внутренний резерв для покорения новых высот у них уже есть, просто необходимо научиться рационально распоряжаться тем, что имеешь.

Тогда мы всерьез задумались об этом и начали искать способ найти этот резерв у себя. Именно эти 50%, потраченные «неэффективно», должны стать мощным толчком развития предприятия.

Давайте посмотрим, как в среднестатистической компании происходит процесс планирования. Руководитель планово-экономического отдела при планировании годового бюджета объекта собирает данные с руководителей других подразделений и составляет из этого некий прогноз, сравнивая с показателями прошедшего года. Этот прогноз утверждает собственник объекта коммерческой недвижимости, даже не подозревая, что каждое звено (продажи, маркетинг, директор) в этом процессе перестраховывается, а в план попали цифры значительно ниже, чем должны быть на самом деле. На всех предприятиях показателем успешности завершения года является выполнение/невыполнение плана.

Конечно, если цифры низкие, то и план выполнить несложно, а потом на корпоративе всех поздравить с Новым годом и выплатить сотрудникам годовые бонусы. Но вопрос в другом: сколько при таком подходе недополучает собственник объекта?

Мы разработали иную систему планирования: наша технология, которую мы назвали RED.Технология, сама определяет (автоматически), какой должна быть EBITDA объекта, и в план (также автоматически) попадают нужные, а не заниженные цифры. Технология основывается на накопленном за 15 лет опыте на различных коммерческих объектах. Автоматическое планирование — это только одна небольшая часть нашей технологии. Это не алгоритм действий, направленных только на эксплуатацию объекта недвижимости. Таких программ на рынке — предостаточно. Наша технология улучшает финансовые показатели любого объекта за счет работы с внутренними «потерями». Она находит потери и устраняет их руками специалистов ваше же компании. Это позволяет сохранить полный контроль над объектом и обеспечивает спокойствие и независимость собственника.

Над этим проектом мы работали с 2016 г. и могу сказать, что ничего подобного в Екатеринбурге еще не было. Система построена на пяти функциях управления: планирование, организация, мотивация, контроль, анализ. Наша технология предполагает, что для каждого сотрудника, принимающего участие в управлении объектом коммерческой недвижимости, создается «правильная» система мотивации: разработаны 180 ключевых показателей, которые побуждают персонал объекта делать то, что необходимо в первую очередь, правильно расставлять акценты.

На разработку этой системы я потратил четыре года, поэтому с уверенностью могу заявить, что если собственники не участвуют в разработке «мотивации» сотрудников, которые управляют его объектом, то коллектив работает чаще всего неэффективно. Только глубокое погружение собственника объекта в систему мотивации персонала может дать отличный результат.

При этом придуманная нами технология может работать на любом объекте коммерческой недвижимости.

Как выглядит алгоритм внедрения на объект:

Производится экспресс-аудит объекта: фиксируется текущее состояние; определяется величина и причина потерь; определяется ожидаемый рост дохода объекта (не менее 20%). Разрабатывается план мероприятий, направленных на устранение потерь. Сотрудникам, работающим на объекте, ставятся задачи и берутся на контроль. Стандарты и контрольные показатели интегрируются в существующую систему управления объекта. Производится обучение сотрудников. Внедряются IT-инструменты (программы), позволяющие исключать человеческий фактор на наиболее значимых для экономики объекта участках. Внедрение включает обучение сотрудников. Оценивается результат (рост дохода от начального состояния).

На какие результаты могут рассчитывать собственники:

— увеличение дохода объекта (не менее 20%) уже через шесть месяцев;

— абсолютная прозрачность всех процессов для собственника объекта;

— высвобождение очень существенного количества времени, которое собственник тратит на контроль своего бизнеса.

При этом оценивается не только эффективность объекта недвижимости, но и работа каждого отдела, и отдельного сотрудника. Существует более 500 показателей, с помощью которых система позволяет видеть «слабое звено» в работе объекта. С такой технологией я как собственник теперь точно знаю, какое звено в управлении «хромает», а какое работает грамотно и эффективно.

При внедрении RED.Технологии увеличение выручки через 6-9 месяцев с момента применения происходит за-за повышения эффективности менеджмента объекта: исключается занижение планов, снижаются потери объекта, повышается привлекательность объекта для арендаторов. Затраты на содержание собственной управляющей компании снижаются за счет оптимизации процессов, повышение эффективности труда персонала и применения специализированного программного обеспечения. Таким образом, за счет увеличения выручки, снижения затрат на содержание объекта и затрат на содержание собственной управляющей компании собственник получает существенное увеличение доходов.

Инфографика: Дарья Межецкая, DK.RU