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«Менеджеры перестраховываются и получают премии, а собственник лишается прибыли. Знакомо?»

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Алексей Клименко, собственник управляющей компании RED
Алексей Клименко, собственник управляющей компании RED. Иллюстрация: Личный архив

«Я потратил четыре года на разработку системы контроля над бизнесом и с уверенностью могу заявить: если собственники не участвуют в разработке мотивации сотрудников, коллектив работает неэффективно».

#ОПЫТ#НЕДВИЖИМОСТЬ#БИЗНЕС

Алексей Клименко, собственник управляющей компании RED:

— После валютного кризиса 2014-2015 годов нам стало понятно, что скорого роста экономики ждать не стоит. Для того, чтобы компания развивалась, необходимо было искать внутренние резервы. Тогда на глаза мне попалась статья с интересной статистикой: почти в каждой российской компании 50% своего ресурса сотрудники тратят «впустую» или неэффективно. То есть сотрудники со временем начинают делать то, что интересно в первую очередь им (или что у них отлично получается), но не то, что в большей степени необходимо компании. А компании нужна чистая прибыль. При этом, каждый раз, когда ты думаешь о развитии, приходит такая мысль: «а неплохо было бы расти на 20% в год».

Многие компании даже не догадываются, что им не нужно искать новых клиентов или заказчиков, чтобы «взлететь», ведь на самом деле внутренний резерв для покорения новых высот у них уже есть, просто необходимо научиться рационально распоряжаться тем, что имеешь.

Тогда мы всерьез задумались об этом и начали искать способ найти этот резерв у себя. Именно эти 50%, потраченные «неэффективно», должны стать мощным толчком развития предприятия.

Давайте посмотрим, как в среднестатистической компании происходит процесс планирования. Руководитель планово-экономического отдела при планировании годового бюджета объекта собирает данные с руководителей других подразделений и составляет из этого некий прогноз, сравнивая с показателями прошедшего года. Этот прогноз утверждает собственник объекта коммерческой недвижимости, даже не подозревая, что каждое звено (продажи, маркетинг, директор) в этом процессе перестраховывается, а в план попали цифры значительно ниже, чем должны быть на самом деле. На всех предприятиях показателем успешности завершения года является выполнение/невыполнение плана.

Конечно, если цифры низкие, то и план выполнить несложно, а потом на корпоративе всех поздравить с Новым годом и выплатить сотрудникам годовые бонусы. Но вопрос в другом: сколько при таком подходе недополучает собственник объекта?

Мы разработали иную систему планирования: наша технология, которую мы назвали RED.Технология, сама определяет (автоматически), какой должна быть EBITDA объекта, и в план (также автоматически) попадают нужные, а не заниженные цифры. Технология основывается на накопленном за 15 лет опыте на различных коммерческих объектах. Автоматическое планирование — это только одна небольшая часть нашей технологии. Это не алгоритм действий, направленных только на эксплуатацию объекта недвижимости. Таких программ на рынке — предостаточно. Наша технология улучшает финансовые показатели любого объекта за счет работы с внутренними «потерями». Она находит потери и устраняет их руками специалистов ваше же компании. Это позволяет сохранить полный контроль над объектом и обеспечивает спокойствие и независимость собственника.

Над этим проектом мы работали с 2016 г. и могу сказать, что ничего подобного в Екатеринбурге еще не было. Система построена на пяти функциях управления: планирование, организация, мотивация, контроль, анализ.  Наша технология предполагает, что для каждого сотрудника, принимающего участие в управлении объектом коммерческой недвижимости, создается «правильная» система мотивации: разработаны 180 ключевых показателей, которые побуждают персонал объекта делать то, что необходимо в первую очередь, правильно расставлять акценты.

На разработку этой системы я потратил четыре года, поэтому с уверенностью могу заявить, что если собственники не участвуют в разработке «мотивации» сотрудников, которые управляют его объектом, то коллектив работает чаще всего неэффективно. Только глубокое погружение собственника объекта в систему мотивации персонала может дать отличный результат.

При этом придуманная нами технология может работать на любом объекте коммерческой недвижимости.

 

Кейс УК RED

Как выглядит алгоритм внедрения на объект:

  1. Производится экспресс-аудит объекта: фиксируется текущее состояние; определяется величина и причина потерь; определяется ожидаемый рост дохода объекта (не менее 20%).
  2. Разрабатывается план мероприятий, направленных на устранение потерь.
  3. Сотрудникам, работающим на объекте, ставятся задачи и берутся на контроль.
  4. Стандарты и контрольные показатели интегрируются в существующую систему управления объекта. Производится обучение сотрудников.
  5. Внедряются IT-инструменты (программы), позволяющие исключать человеческий фактор на наиболее значимых для экономики объекта участках. Внедрение включает обучение сотрудников.
  6. Оценивается результат (рост дохода от начального состояния).

Кейс УК RED

На какие результаты могут рассчитывать собственники:

— увеличение дохода объекта (не менее 20%) уже через шесть месяцев;

— абсолютная прозрачность всех процессов для собственника объекта;

— высвобождение очень существенного количества времени, которое собственник тратит на контроль своего бизнеса.

При этом оценивается не только эффективность объекта недвижимости, но и работа каждого отдела, и отдельного сотрудника. Существует более 500 показателей, с помощью которых система позволяет видеть «слабое звено» в работе объекта. С такой технологией я как собственник теперь точно знаю, какое звено в управлении «хромает», а какое работает грамотно и эффективно.

При внедрении RED.Технологии увеличение выручки через 6-9 месяцев с момента применения происходит за-за повышения эффективности менеджмента объекта: исключается занижение планов, снижаются потери объекта, повышается привлекательность объекта для арендаторов. Затраты на содержание собственной управляющей компании снижаются за счет оптимизации процессов, повышение эффективности труда персонала и применения специализированного программного обеспечения. Таким образом, за счет увеличения выручки, снижения затрат на содержание объекта и затрат на содержание собственной управляющей компании собственник получает существенное увеличение доходов.

Инфографика: Дарья Межецкая, DK.RU

Автор: Анна Хлебникова
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