Шокирующие цифры. Росстат зафиксировал скачок смертности в Свердловской области

Смертность в Свердловской области в июле 2020 г. выросла на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такие данные раскрыл Росстат.

По данным ведомства, в Уральском федеральном округе (УрФО) в июле показатель смертности увеличился на 37,8% по сравнению с показателями прошлого года. При этом скачок смертности демонстрируют и другие регионы УрФО. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе рост составил 37%, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — 34,8%, в Тюменской области — 30%.

По итогам семи месяцев 2020 г. показатель смертности в УрФО увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июль наибольший рост этого показателя зафиксирован в ЯНАО — 19,1%, ХМАО — 11,5% и в Свердловской области — 5,1%.

Между тем Свердловская область лидирует в Уральском округе по числу смертей пациентов с коронавирусом. За все время эпидемии в регионе от COVID-19 в регионе скончались 537 человек, пишет Justmedia.ru. При этом в Челябинской области за время пандемии от коронавируса умерло 434 человека, в ХМАО — 179, в ЯНАО — 97, в Тюменской области — 33 человека, в Курганской — 24 больных коронавирусом.

Добавим, что скачок смертности во втором и третьем квартале 2020 г. неизбежно связывают со вспышкой коронавируса. Однако, по официальной статистике, в России смертность от коронавируса остается одной из самых низких в мире.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова обвинила больницы в искажении смертности от коронавируса. По ее словам, в одних медучреждениях почти 100% летальных исходов шифровались как смерти от Covid-19, а в других смертность от него была почти нулевая, она переносилась на другие заболевания, сообщал DK.RU.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ответ на заявление Самойловой сказал, что анализ, показавший ошибочность статистики, основан на данных по отдельным медучреждениям. Определение причины смерти — длительная процедура, после ее окончания данные могут корректироваться. По его словам, рост смертности от других заболеваний косвенно связан с коронавирусом, который усложнил ход течения некоторых болезней, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний.