Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.09
74,92
88,86
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Шокирующие цифры. Росстат зафиксировал скачок смертности в Свердловской области

3 262
Шокирующие цифры. Росстат зафиксировал скачок смертности в Свердловской области
Иллюстрация: pixabay.com

Все регионы УрФО демонстрируют рост смертности не только по итогам июля, но и по итогам первых семи месяцев 2020 г. Свердловская область — один из лидеров антирейтинга.

#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

Смертность в Свердловской области в июле 2020 г. выросла на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такие данные раскрыл Росстат

По данным ведомства, в Уральском федеральном округе (УрФО) в июле показатель смертности увеличился на 37,8% по сравнению с показателями прошлого года. При этом скачок смертности демонстрируют и другие регионы УрФО. Так, в  Ямало-Ненецком автономном округе рост составил  37%, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — 34,8%, в Тюменской области — 30%.  

По итогам семи месяцев 2020 г.  показатель смертности в УрФО увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июль наибольший рост этого показателя зафиксирован в ЯНАО — 19,1%, ХМАО — 11,5%  и в Свердловской области — 5,1%.

Между тем Свердловская область лидирует в Уральском округе по числу смертей пациентов с коронавирусом. За все время эпидемии в регионе от COVID-19 в регионе скончались 537 человек, пишет Justmedia.ru. При этом в Челябинской области за время пандемии от коронавируса умерло 434 человека, в ХМАО — 179, в ЯНАО — 97, в Тюменской области — 33 человека, в Курганской — 24 больных коронавирусом. 

Добавим, что скачок смертности во втором и третьем квартале 2020 г. неизбежно связывают со вспышкой коронавируса. Однако, по официальной статистике, в России смертность от коронавируса остается одной из самых низких в мире. 

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова обвинила больницы в искажении смертности от коронавируса. По ее словам, в одних медучреждениях почти 100% летальных исходов шифровались как смерти от Covid-19, а в других смертность от него была почти нулевая, она переносилась на другие заболевания, сообщал DK.RU.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ответ на заявление Самойловой сказал, что анализ, показавший ошибочность статистики, основан на данных по отдельным медучреждениям. Определение причины смерти — длительная процедура, после ее окончания данные могут корректироваться. По его словам, рост смертности от других заболеваний косвенно связан с коронавирусом, который усложнил ход течения некоторых болезней, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Достаточно посмотреть на путь Путина, чтобы понять, почему власть недооценила Навального»«Достаточно посмотреть на путь Путина, чтобы понять, почему власть недооценила Навальн...
    33 958
  • «Прямой урок пандемии по всему миру таков: люди — слабое звено»«Прямой урок пандемии по всему миру таков: люди — слабое звено»
    20 172
  • Из города в область. Новые кадровые перестановки в свердловском минздравеИз города в область. Новые кадровые перестановки в свердловском минздраве
    32 355
  • В Екатеринбург возвращаются 90-е? Криминал в центре городаВ Екатеринбург возвращаются 90-е? Криминал в центре города
    25 916
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.