Визит Владимира Путина в Екатеринбург срывается

Международный форум «Россия – спортивная держава», который должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября и который планировал посетить Владимир Путин, перенесут, пишет ЕАН. По информации издания, форум пройдет в марте 2021 г. Причиной переноса могла стать эпидемиологическая обстановка в регионе.

Напомним, что в начале июня визит Владимира Путина в Екатеринбург анонсировал его помощник Игорь Левитин. Он отмечал, что президент может приехать в стоицу Урала в конце сентября-начале октября. Также сообщалось, что на это время в Екатеринбурге намечено проведение заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

Что касается форума «Россия – спортивная держава», то ежегодно президент в обязательном порядке посещает мероприятие независимо от места его проведения, именно поэтому шанс на приезд Владимира Путина в Екатеринбург этой осенью были велик.

Отметим, что накануне губернатор Свердловский губернатор Евгений Куйвашев участвовал в заседании рабочей группы по подготовке Совета, информации о его переносе пока нет.

Добавим, что помимо Свердловской области осенью президента ждали в Тобольске для участия в открытии завода «Запсибнефтехим» (предприятие «СИБУРа») и в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли, а также в Челябинске на торжества по случаю 75-летия Росатома.