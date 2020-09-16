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В Екатеринбурге банкротят крупный отель за миллионные долги

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В Екатеринбурге банкротят крупный отель за миллионные долги
Иллюстрация: Яндекс.Паноорамы

После того как отель вышел из-под управления крупного холдинга, начались финансовые трудности. За год гостиница накопила долги перед арендодателем и поставщиками коммунальных услуг.

#БАНКРОТЫ#ОТЕЛЬЕРЫ#НОВОСТИ

В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ООО «Уралотель». В материалах судебного разбирательства указано, что заявление о банкротстве подала Управляющая компания «Надежное управление», сумма иска составляет 17 млн руб.  

Как пишет Znak.com, «Урал-Отель» с конца 2017 г. арендовал у московской управляющей компании объекты недвижимости на улице Хомякова, 23 в Екатеринбурге. Арендатор должен был ежемесячно оплачивать 1,2 млн руб. аренды, однако с ноября 2018 г. по август 2019 г. нарушал условия и накопил долг в размере 10 млн руб.

Также у «Урал-Отель» накопился долг по коммунальным услугам в размере около 5 млн руб. В августе 2019 г. договор аренды был расторгнут арендодателем, разбирательства продолжились в суде.

Представители «Урал-Отель» настаивали в суде, что арендодатель сдавал в аренду помещения, которые имели технические неисправности, однако суд посчитал эти доводы неубедительными и обязал выплатить 17,2 млн руб. долга.

Как рассказывал DK.RU, ранее гостиница принадлежала бизнесмену Николаю Кретову (он также владел аквапарком «Лимпопо», гостиницами «Екатерининская» и «Атлантик»). В 2013 г. за долги она перешла в собственность МТС-банка. С 2013 г. отелем управляла группа USTA, однако с декабря 2017 г. гостиница вышла из-под управления холдинга. В компании объясняли, что арендодатель принял решение изменить условия сотрудничества и повысил арендную ставку.

В 2016 г. «Урал-Отель» был выставлен на продажу за 205 млн руб., однако покупателя на объект не нашлось, сообщал DK.RU. В мае 2020 г. объект подешевел на 57 млн руб., до 147 млн руб., однако и тогда желающих приобрести объект не было.  

Сейчас системы интернет-бронирования отеля не позволяют забронировать номер ни на одну из дат.
Автор: Екатерина Тарханова
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