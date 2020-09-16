Акцизы резко вырастут. Правительство перекладывает коронавирусные расходы на курильщиков

Минфин предлагает в 2021 г. поднять ставки акциза на сигареты, в том числе электронные, и табачную продукцию на 20% от нынешних уровне, подготовлен соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс, пишет РБК. Инициативу одобрили на комиссии по законопроектной деятельности и рассмотрят на заседании кабмина.

По текущей версии Налогового кодекса в 2021 г. ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты должны вырасти всего на 4%. То есть в прежней редакции ставка акциза на 1 тыс. сигарет выросла бы с 1996 руб. до 2045 руб., а сейчас увеличится сразу до 2359 руб. соответственно.

Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии, — прокомментировал представитель Минфина.

Акциз — главная составляющая в цене сигарет, говорит директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International (производит в том числе сигареты Winston) Василий Груздев. Предлагаемое повышение акцизов приведет к подорожанию средневзвешенной цены пачки сигарет в среднем на 20 руб., до 140 руб. для потребителей.

С января по август 2020 г. акцизы на табачную продукцию, произведенную в России, принесли в бюджет 372 млрд руб., годовой прогноз — 586,5 млрд.

С 2010 по 2020 г. ставка акцизы на сигареты в России выросла более чем в 10 раз, средняя цена пачки сигарет в рознице увеличилась почти в пять раз, с 25 руб. до 120 руб. за пачку, напоминает г-н Груздев.

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С 2012 г. розничные продажи табачных изделий в России, по данным Росстата, упали, а в 2018–2019 гг. оставались на уровне предыдущего года. По состоянию на 2019 г. каждый день курят 22,5% россиян.

Увеличение акцизов спровоцирует обвал легальных продаж сигарет и рост доли контрафакта и контрабанды до 30%, считает Олег Барвин, руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco. В случае принятия поправок бюджет вместо дополнительных доходов может недополучить более 270 млрд руб.