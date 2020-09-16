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METRO закрывает торговый центр на Урале

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METRO закрывает торговый центр на Урале
Иллюстрация: DK.RU

Гипермаркет в Нижнем Тагиле проработал пять лет. Немецкий ритейлер считает, что локация оказалась неудачной, кроме того, Metro не видит перспектив роста финансовых показателей в этом городе.

#ЗАКРЫТИЕ#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Немецкий ритейлер METRO Cash & Carry принял решение закрыть торговый центр в Нижнем Тагиле. Как сообщает пресс-служба компании, последним днем работы Metro в Нижнем Тагиле станет 30 сентября 2020 г. Руководство компании приняло решение о закрытии ТЦ на основе экономических показателей. Генеральный директор Metro в России Мартин Шумахер рассказал:

Анализ продаж и экономики нашего торгового центра в Нижнем Тагиле показывает, что выбранная в момент активной экспансии локация оказалась неудачной для предпринимателей и жителей города. Последней точкой в вопросе стало отсутствие перспективы развития и роста финансовых показателей. В процессе оптимизации этого актива компания в первую очередь позаботится о своих сотрудниках, которым будет оказана всесторонняя поддержка.

В компании также сообщают, что клиенты b2b-направления из Нижнего Тагила по-прежнему будут получать товары с доставкой из Екатеринбурга, и «переход на доставку из соседнего города будет проходить бесшовно и незаметно для действующих клиентов».

Добавим, что ТЦ Metro проработал в Нижнем Тагиле почти пять лет. Как сообщал DK.RU, о планах ритейлера открыть здесь торговый центр стало известно в ноябре 2014 г., когда компания начала вести переговоры с администрацией города по выбору земельного участка. Магазин площадью 9100 кв. м заработал 17 декабря 2015 г. и стал для компании четвертым в Свердловской области: у ритейлера есть три точки в Екатеринбурге. Инвестиции в каждый новый ТЦ Metro составляют в среднем 20-22 млн евро. 

Генеральный директор МЕТРО Кэш энд Керри, Россия Борис Миниалай тогда говорил, что Нижний Тагил как один из самых крупных городов региона «демонстрирует впечатляющие темпы экономического роста и высокий уровень развития малого и среднего бизнеса».

Добавим, что в последние год-два Metro существенно расширяет круг клиентов. Если раньше ключевым для ритейлера были профессиональные клиенты и направление b2b, то сейчас взят курс на привлечение рядовых покупателей. Как известно, доступ в ТЦ Metro осуществляется с помощью персональных карт, которые ранее могли оформить ИП или юридические лица, теперь же получение карт доступно любому пользователю с помощью мобильного приложения. 

Автор: Екатерина Тарханова
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