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Пандемия доказала: вести себя как клоун спасительно. Зачем нам юмор и тупые шуточки

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Пандемия доказала: вести себя как клоун спасительно. Зачем нам юмор и тупые шуточки
Иллюстрация: pixabay.com

Общество никогда не одобряло юмор: шутов не любили и даже боялись, дурашливое поведение жестоко наказывалось. Но только шутки помогли многим сохранить здоровую психику весной 2020 года. Разбираемся.

#ЛАЙФХАКИ

Игры полезны не только для детей, считает автор The Guerdian Эль Хант. Это, уверена она, прекрасно доказала пандемия.

— К пятой неделе изоляции я овладела искусством дурачества. Мы с соседями по квартире рисовали рожицы на фруктах, приделывали игрушечные глазки овощам и одевались, как наши любимые поп-звезды. В социальных сетях я заметила похожую реакцию на «беспрецедентное» время, в котором мы оказались: родители врываются в танцевальные челленджи детей в TikTok, люди надевают костюм и черный галстук, чтобы вынести мусор.

Оказывается, способность к игре на самом деле — отличительная черта личности, подобная экстраверсии или сознательности. И тот, кто сохранил ее в зрелом возрасте, более стойко переносит испытания.

Ощущение абсурда может играть важную роль в преодолении неопределенности предстоящих недель и месяцев. Глупость должна не отрицать серьезность ситуации, а помогать вам преодолеть ее.

Юмор, как правило, хорошо помогает справляться со стрессом и невзгодами. Профессор клинической психологии Университета Западного Онтарио Ник Куйпер, говорит, что юмор может быть механизмом переосмысления, поскольку он создает психологическую дистанцию между вами и негативным событием.

«Предыдущие исследования показали, что люди, с юмором подходящие к решению проблем, воспринимают потенциально стрессовые события как менее угрожающий и более позитивный вызов», — говорит Куйпер.

И дело не только в шутках или просмотре комедий. Именно дурашливое поведение, легкое сумасбродство, которое многие взрослые люди отвергают напрочь, помогают выжить и сохранить здоровье психики.

Тяга миллениалов к смешной одежде, паркам аттракционов или бассейнам с шариками считается свидетельством продолжающегося детства. Даже исторически юмор почти всегда воспринимали негативно. Платон и Аристотель, например, не одобряли смех как выражение презрения.

«До XX века мало кто из философов или психологов даже упоминал, что юмор — это своего рода игра, не говоря о том, чтобы видеть преимущества такой игры», — пишет философ Джон Моррелл.

Но, изучая юмор долгие годы, ученые пришли к выводу, что это сильная сторона людей. Однако и сегодня глупое поведение само по себе не считается положительным.

«Каждый из нас проявлял глупость в какой-то момент, просто по-разному», — говорит профессор когнитивной психологии Гриннелл-колледжа Джанет М. Гибсон. Изучив 800 работ по психологии юмора, Гибсон не обнаружила никаких доказательств того, что это признак незрелости.

Когда я росла, слово «дурашливый» было оскорблением. Но психологи, похоже, не считают, что это вызвано незрелостью.

Гибсон предполагает, что глупое поведение — не отрицательная черта, но ее неприемлемые проявления воспринимаются именно так: «Требуются отменные социальные навыки, чтобы понимать, когда можно вести себя по-дурацки».

Профессор психологии Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге Рене Пройер говорит, что шаловливость, склонность к игре — это черта личности, родственная «большой пятерке»: доброжелательность, добросовестность, открытость опыту, эмоциональная стабильность и экстраверсия. Шаловливые, озорные люди обычно получают больше баллов по последним трем качествам. Но, выяснил Пройер, эта черта может существовать и независимо.

Пройер обнаружил четыре основных типа «озорных» взрослых: 1) «ориентированные на других», которые предпочитают играть с кем-то; 2) «беспечные» люди, воспринимающие всю свою жизнь как игру;  3) «интеллектуалы», которые развлекаются мыслями, идеями и собственными проблемами; 4) «причудливые озорники», которых развлекают необычные или мелкие повседневные наблюдения.

Все эти типы могут в большей или меньшей степени присутствовать в одном человеке.

Исследование показало, что озорные взрослые более наблюдательны, умеют находить новаторские идеи и решать проблемы, могут смотреть на ситуацию с разных точек зрения и находить интерес даже в монотонных задачах.

Играть значит преодолевать ограничения, а не противодействовать им, и возможно, находить при этом неожиданные возможности для развития. По сути, это свобода, хотя и иллюзорная, и это само по себе может быть облегчением.

«Быть готовым делать глупости и играть — все равно что сказать: «Мы собираемся ослабить путы мира», — говорит Гибсон.

Автор: Александра Клименко
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