Пандемия доказала: вести себя как клоун спасительно. Зачем нам юмор и тупые шуточки
Общество никогда не одобряло юмор: шутов не любили и даже боялись, дурашливое поведение жестоко наказывалось. Но только шутки помогли многим сохранить здоровую психику весной 2020 года. Разбираемся.
Игры полезны не только для детей, считает автор The Guerdian Эль Хант. Это, уверена она, прекрасно доказала пандемия.
— К пятой неделе изоляции я овладела искусством дурачества. Мы с соседями по квартире рисовали рожицы на фруктах, приделывали игрушечные глазки овощам и одевались, как наши любимые поп-звезды. В социальных сетях я заметила похожую реакцию на «беспрецедентное» время, в котором мы оказались: родители врываются в танцевальные челленджи детей в TikTok, люди надевают костюм и черный галстук, чтобы вынести мусор.
Оказывается, способность к игре на самом деле — отличительная черта личности, подобная экстраверсии или сознательности. И тот, кто сохранил ее в зрелом возрасте, более стойко переносит испытания.
Ощущение абсурда может играть важную роль в преодолении неопределенности предстоящих недель и месяцев. Глупость должна не отрицать серьезность ситуации, а помогать вам преодолеть ее.
Юмор, как правило, хорошо помогает справляться со стрессом и невзгодами. Профессор клинической психологии Университета Западного Онтарио Ник Куйпер, говорит, что юмор может быть механизмом переосмысления, поскольку он создает психологическую дистанцию между вами и негативным событием.
«Предыдущие исследования показали, что люди, с юмором подходящие к решению проблем, воспринимают потенциально стрессовые события как менее угрожающий и более позитивный вызов», — говорит Куйпер.
И дело не только в шутках или просмотре комедий. Именно дурашливое поведение, легкое сумасбродство, которое многие взрослые люди отвергают напрочь, помогают выжить и сохранить здоровье психики.
Тяга миллениалов к смешной одежде, паркам аттракционов или бассейнам с шариками считается свидетельством продолжающегося детства. Даже исторически юмор почти всегда воспринимали негативно. Платон и Аристотель, например, не одобряли смех как выражение презрения.
«До XX века мало кто из философов или психологов даже упоминал, что юмор — это своего рода игра, не говоря о том, чтобы видеть преимущества такой игры», — пишет философ Джон Моррелл.
Но, изучая юмор долгие годы, ученые пришли к выводу, что это сильная сторона людей. Однако и сегодня глупое поведение само по себе не считается положительным.
«Каждый из нас проявлял глупость в какой-то момент, просто по-разному», — говорит профессор когнитивной психологии Гриннелл-колледжа Джанет М. Гибсон. Изучив 800 работ по психологии юмора, Гибсон не обнаружила никаких доказательств того, что это признак незрелости.
Когда я росла, слово «дурашливый» было оскорблением. Но психологи, похоже, не считают, что это вызвано незрелостью.
Гибсон предполагает, что глупое поведение — не отрицательная черта, но ее неприемлемые проявления воспринимаются именно так: «Требуются отменные социальные навыки, чтобы понимать, когда можно вести себя по-дурацки».
Профессор психологии Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге Рене Пройер говорит, что шаловливость, склонность к игре — это черта личности, родственная «большой пятерке»: доброжелательность, добросовестность, открытость опыту, эмоциональная стабильность и экстраверсия. Шаловливые, озорные люди обычно получают больше баллов по последним трем качествам. Но, выяснил Пройер, эта черта может существовать и независимо.
Пройер обнаружил четыре основных типа «озорных» взрослых: 1) «ориентированные на других», которые предпочитают играть с кем-то; 2) «беспечные» люди, воспринимающие всю свою жизнь как игру; 3) «интеллектуалы», которые развлекаются мыслями, идеями и собственными проблемами; 4) «причудливые озорники», которых развлекают необычные или мелкие повседневные наблюдения.
Все эти типы могут в большей или меньшей степени присутствовать в одном человеке.
Исследование показало, что озорные взрослые более наблюдательны, умеют находить новаторские идеи и решать проблемы, могут смотреть на ситуацию с разных точек зрения и находить интерес даже в монотонных задачах.
Играть значит преодолевать ограничения, а не противодействовать им, и возможно, находить при этом неожиданные возможности для развития. По сути, это свобода, хотя и иллюзорная, и это само по себе может быть облегчением.
«Быть готовым делать глупости и играть — все равно что сказать: «Мы собираемся ослабить путы мира», — говорит Гибсон.