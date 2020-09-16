На месте легендарного паба в центре Екатеринбурга откроется пиццерия «Папа Римский»

На месте одного из старейших пабов города Gordon's откроется пиццерия. Об этом сообщил ресторатор Евгений Кексин:

Новая пиццерия в Екатеринбурге с римской пиццей «Папа Римский». Недавно мне поступил заказ на разработку нейминга и я не думая предложил идею с папой, после того как Папа Римский Франциск на днях сказал, что удовольствие от хорошей еды исходит непосредственно от Бога. Надеюсь, и пицца там будет «божественная». Владельцы пиццерии — известные рестораторы, подарившие городу много прекрасных ресторанов.

Логотип нового заведения выполнен в стиле черепашек Ниндзя. По словам Евгения Кексина, это специальная задумка:

Заведение расположено по адресу Малышева 56, рядом со знаменитым логовом Тurtles под малышевским мостом.

Открытие пиццерии запланировано на октябрь. Подробностей о концепции и меню новой пиццерии пока не так много. Как стало известно DK.RU, новыми владельцами заведения стали собственники ресторана «Угли».

Напомним, о закрытии легендарного паба Gordon’s стало известно в марте этого года. Менеджер заведения рассказывал, что у бара сменился собственник, и площадку ждет реконцепция. Тогда же бывшие собственники объявили о распродаже мебели, предметов интерьера, картин и шарфов с автографами.

Отметим, что посткарантинный период оказался щедрым на новые открытия в Екатеринбурге. В последние пару недель в городе начали работать бар «Самоцвет» и ресторан аутентичной кухни «Зверобой», сообщал DK.RU.