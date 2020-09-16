Коронакризис привел к парадоксальному поведению рубля. Чего ждать к концу года?

Нынешний кризис, в отличие от кризисов 1998, 2008 и 2014 гг., характеризуется парадоксальным поведением рубля и капитала, говорится в исследовании Sberbank Investment Research. Во время прежних экономических потрясений курс национальной валюты резко падал, происходил значительный отток капитала. Сейчас же рубль, даже на фоне сильного падения цен на нефть, ниже $20 за баррель Brent, показал неожиданную устойчивость в первые месяцы пандемии, а отток капитала в апреле-июне составил $13,3 против $72,2 млрд в IV квартале 2014 г.

Курс рубля поддержало резкое сокращение импорта, а также рост безработицы, который привел к падению объема денежных переводов за границу от мигрантов, объясняют аналитики. Текущий кризис имел глобальный характер и не был связан с экономическими причинами, объяснил VTimes главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. К тому же Россия подошла к потрясениям с хорошими макроэкономическими показателями, а в экономике не было «перегрева».

Владимир Верхошинский, Альфа-банк: «Как только население массово потеряет деньги на своих инвестициях — будет потрясение»

Кроме того, в этом году россияне не так активно стремились перевести свои сбережения в валюту, говорит экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Вероятно, потому что внешняя неопределенность в этот раз была не меньше, чем внутренняя, плюс выросло доверие к банковской системе. Кроме того, с закрытием границ отпала необходимость покупать валюту впрок для поездок».

Однако в конце июня, когда экономика восстанавливалась, происходил рост потребления и импорта товаров, а трудовые мигранты возвращались в Россию, курс рубля начал слабеть, несмотря на подорожавшую нефть. 7 сентября курс евро впервые с августа 2016 г. превысил 90 руб., курс доллара вырос до 76,24 руб. В IV квартале курс рубля должен стабилизироваться, считает Ярослав Лисоволик, руководитель Sberbank Investment Research: