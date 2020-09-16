Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.09
75,18
89,36
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Коронакризис привел к парадоксальному поведению рубля. Чего ждать к концу года?

4 492
Коронакризис привел к парадоксальному поведению рубля. Чего ждать к концу года?
Автор фото: energepic.com. Иллюстрация: Pexels.com

В отличие от прежних трех кризисов, в этот раз рубль показал аномальную устойчивость даже несмотря на сильнейшее падение цен на нефть. Почему он начал слабеть с восстановлением экономики?

#НОВОСТИ

Нынешний кризис, в отличие от кризисов 1998, 2008 и 2014 гг., характеризуется парадоксальным поведением рубля и капитала, говорится в исследовании Sberbank Investment Research. Во время прежних экономических потрясений курс национальной валюты резко падал, происходил значительный отток капитала. Сейчас же рубль, даже на фоне сильного падения цен на нефть, ниже $20 за баррель Brent, показал неожиданную устойчивость в первые месяцы пандемии, а отток капитала в апреле-июне составил $13,3 против $72,2 млрд в IV квартале 2014 г.

Курс рубля поддержало резкое сокращение импорта, а также рост безработицы, который привел к падению объема денежных переводов за границу от мигрантов, объясняют аналитики. Текущий кризис имел глобальный характер и не был связан с экономическими причинами, объяснил VTimes главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. К тому же Россия подошла к потрясениям с хорошими макроэкономическими показателями, а в экономике не было «перегрева».

Владимир Верхошинский, Альфа-банк: «Как только население массово потеряет деньги на своих инвестициях — будет потрясение»

Кроме того, в этом году россияне не так активно стремились перевести свои сбережения в валюту, говорит экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Вероятно, потому что внешняя неопределенность в этот раз была не меньше, чем внутренняя, плюс выросло доверие к банковской системе. Кроме того, с закрытием границ отпала необходимость покупать валюту впрок для поездок».

Однако в конце июня, когда экономика восстанавливалась, происходил рост потребления и импорта товаров, а трудовые мигранты возвращались в Россию, курс рубля начал слабеть, несмотря на подорожавшую нефть. 7 сентября курс евро впервые с августа 2016 г. превысил 90 руб., курс доллара вырос до 76,24 руб. В IV квартале курс рубля должен стабилизироваться, считает Ярослав Лисоволик, руководитель Sberbank Investment Research:

По мере того как эффект от трех ключевых факторов (торговые потоки, миграция, потоки капитала), которые оказывали влияние на рубль в период пандемии, ослабнет, давление на рубль снизится в четвертом квартале 2020 года и в большей степени будет зависеть от самочувствия российской и мировой экономики, а также геополитических рисков.

 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Достаточно посмотреть на путь Путина, чтобы понять, почему власть недооценила Навального»«Достаточно посмотреть на путь Путина, чтобы понять, почему власть недооценила Навальн...
    32 125
  • «Прямой урок пандемии по всему миру таков: люди — слабое звено»«Прямой урок пандемии по всему миру таков: люди — слабое звено»
    20 097
  • Из города в область. Новые кадровые перестановки в свердловском минздравеИз города в область. Новые кадровые перестановки в свердловском минздраве
    32 045
  • В Екатеринбург возвращаются 90-е? Криминал в центре городаВ Екатеринбург возвращаются 90-е? Криминал в центре города
    25 013
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.