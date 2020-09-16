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«Если вас так парит проект, то не много ли вы вкладываетесь в работу? Или в личную жизнь»

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«Если вас так парит проект, то не много ли вы вкладываетесь в работу? Или в личную жизнь»
Иллюстрация: pixabay.com

Ждать принятия решения от кого-то сложно. Но, если вы так переживаете, это повод подумать о собственном поведении. Почему это так важно для вас? Потому что вы сложили все яйца в одну корзину.

#ЛАЙФХАКИ

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», объясняет, почему ожидание решения от кого-то — тревожный звоночек прежде всего для нас самих.

— Так бывает, что ждешь какого-то решения. И злишься, и нервничаешь. Особенно когда решение про деньги и про твое время. А решение все не принимается, и в какой-то момент хочется просто взять и послать. Идею, проект, и заодно того, кто принимает решение. Это понятная мне ситуация, которая, на мой взгляд, сама является симптомом. Давайте подумаем о причинах, абстрагируясь от презумпции виновности того, кто тупит с решением.

Во-первых, если ты завязан на одно решение и одного решающего — то ты сглупил. Сложил все яйца в одну корзину. Так определенно не стоит делать, но так почему-то многие делают. Вот, скажем, с работой. Например, работодатель решает, уволить тебя или нет. В целом нервная ситуация становится для вас разрушительной, если у вас нет backup. Пусть небольшого. Скажем, а еще вы преподаете. Или возмездно пишете тексты. Но, конечно, когда все завязано на одно решение, поневоле начинаешь нервничать.

Следующая мысль тоже про складывание яиц в одну корзину. Если вас так парит проект, то не много ли вы вкладываетесь в работу? Или в личную жизнь. Или в друзей, не важно. Для ярких негативных эмоций в такой ситуации есть простое обоснование — вы уже построили в голове конструкт, и по мере откладывания принятия решения вы его теряете.

А что, сложно переключиться на другие сферы жизни, пока решение принимается? Если сложно — симптомчик, и я бы подумал о яйцах и корзине. Я бы поразмышлял об истинной полноте жизни.

Третий момент про зрелость. Посудите сами: кто-то принимает решение, не может принять, и это не по причине неуважения тебя. Еще раз подчеркну: тот, кто решает, думает о решении, а не о тебе. Он, в 95% случаев, не хочет «подвесить» тебя или воспитать. Он просто думает, или ему просто не хватает времени, или ему мало информации и не хватает времени ее запросить. То есть расстраиваться на тему «меня не ценят» не стоит, лучше помочь товарищу. Для начала можно спросить: а что, гражданин, тебя смущает?

Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда решения принимаются неоптимально по срокам. С моей точки зрения. Когда мне кажется, что надо быстрее, надо здесь и сейчас. Иногда я продавливал принятие решения, иногда, фактически, заставлял их принимать. Вспоминая такие кейсы, я могу сказать, что ни один такой случай не закончился успешно. Подчеркиваю, ни один. Понятно, ведь решению тоже надо «отлежаться». А навязанное решение исполняется как навязанное. Понимаете?

Автор: Александра Клименко
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