Как получить максимум от конгрессно-выставочных мероприятий, расскажут на Иннопром онлайн

Выступающие поделятся своим мнением о том, как перейти от отраслевой выставки к глобальному портфельному проекту, приведут примеры практических кейсов на тему эффективного продвижения продукции во время выставок.

Генеральный партнер Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

Спикеры сессии:

Андрей Цемахович , директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России;

, директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России; Виктория Казакова , министр инвестиций и развития Свердловской области;

, министр инвестиций и развития Свердловской области; Татьяна Ан , управляющий директор «Российского экспортного центра»;

, управляющий директор «Российского экспортного центра»; Ашот Арутюнян , директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ»;

, директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ»; Андрей Посохов , директор по рекламе и продвижению продукции ТМК;

, директор по рекламе и продвижению продукции ТМК; Альбина Исламова , начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности «Группы ЧТПЗ»;

, начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности «Группы ЧТПЗ»; Алексей Калачев , директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»;

, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»; Елена Ублиева , исполнительный директор «Российского союза выставок и ярмарок»;

, исполнительный директор «Российского союза выставок и ярмарок»; Сергей Горский , заместитель генерального директора Messe Frankfurt RUS;

, заместитель генерального директора Messe Frankfurt RUS; Егор Теплов-Барейша, заместитель генерального директора по работе с государственными структурами и СМИ Hyve Russia.

Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие спикеры.