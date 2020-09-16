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Как получить максимум от конгрессно-выставочных мероприятий, расскажут на Иннопром онлайн

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Как получить максимум от конгрессно-выставочных мероприятий, расскажут на Иннопром онлайн
Иллюстрация: Иннопром онлайн

16 сентября сессия Иннопром онлайн начнется на два часа позже обычного – в 14:00. Эксперты обсудят будущее промышленных выставок в 2021 году.

Выступающие поделятся своим мнением о том, как перейти от отраслевой выставки к глобальному портфельному проекту, приведут примеры практических кейсов на тему эффективного продвижения продукции во время выставок.

Генеральный партнер Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.  

Спикеры сессии:

  • Андрей Цемахович, директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России;
  •  Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области;
  •  Татьяна Ан, управляющий директор «Российского экспортного центра»;
  •  Ашот Арутюнян, директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ»;
  • Андрей Посохов, директор по рекламе и продвижению продукции ТМК;
  •  Альбина Исламова, начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности «Группы ЧТПЗ»;
  • Алексей Калачев, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»;
  • Елена Ублиева, исполнительный директор «Российского союза выставок и ярмарок»;
  • Сергей Горский, заместитель генерального директора Messe Frankfurt RUS;
  • Егор Теплов-Барейша, заместитель генерального директора по работе с государственными структурами и СМИ Hyve Russia.

Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель  фонда  «Сколково» Аркадий  Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие спикеры.

Справка

 
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это одна из самых крупных дискуссионных площадок, на которой выступают ведущие российские и международные эксперты, руководители компаний, представители федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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