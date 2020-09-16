Как получить максимум от конгрессно-выставочных мероприятий, расскажут на Иннопром онлайн
16 сентября сессия Иннопром онлайн начнется на два часа позже обычного – в 14:00. Эксперты обсудят будущее промышленных выставок в 2021 году.
Выступающие поделятся своим мнением о том, как перейти от отраслевой выставки к глобальному портфельному проекту, приведут примеры практических кейсов на тему эффективного продвижения продукции во время выставок.
Генеральный партнер Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.
Спикеры сессии:
- Андрей Цемахович, директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России;
- Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области;
- Татьяна Ан, управляющий директор «Российского экспортного центра»;
- Ашот Арутюнян, директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ»;
- Андрей Посохов, директор по рекламе и продвижению продукции ТМК;
- Альбина Исламова, начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности «Группы ЧТПЗ»;
- Алексей Калачев, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»;
- Елена Ублиева, исполнительный директор «Российского союза выставок и ярмарок»;
- Сергей Горский, заместитель генерального директора Messe Frankfurt RUS;
- Егор Теплов-Барейша, заместитель генерального директора по работе с государственными структурами и СМИ Hyve Russia.
Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.
Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие спикеры.
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