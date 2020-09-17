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Компания MAKFA инвестирует ₽1,7 млрд в установку новых макаронных линий

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На линиях Buhler (Швейцария) и Fava (Италия) будут производиться наиболее востребованные у покупателей форматы макаронных изделий
На линиях Buhler (Швейцария) и Fava (Италия) будут производиться наиболее востребованные у покупателей форматы макаронных изделий. Иллюстрация: MAKFA

Компания «Макфа» заявила о реализации масштабного инвестиционного проекта по приобретению и установке двух новых линий по производству короткорезаных макаронных изделий.

Выбор сделан в пользу мировых лидеров по производству технологического оборудования: швейцарской компании Buhler и итальянского производителя Fava. И если с первым «Макфа» начала сотрудничество впервые, то второй является надежным партнером компании.

Реализация проекта позволит увеличить объем выпуска продукции на 4 тыс т ежемесячно (44 тыс т в год). На новых линиях будут производиться наиболее востребованные у покупателей форматы макаронных изделий: ракушки, улитки, витки и другие, а также форматы, предназначенные для детей.

Новые линии  позволят улучшить и без того высокое качество продукции MAKFA: при подготовке проекта компании-производители оборудования  учли пожелания заказчика, создав оборудование с дополнительными характеристиками под запрос MAKFA.

Миссия компании — выпуск качественной продукции для здорового питания россиян, — комментирует управляющий MAKFA Антон Белоусов. — Скрупулезно отлаженный производственный процесс, строгий контроль за соблюдением технологии, тщательно отобранное сырье позволяют выпускать макаронные изделия со стабильно высоким качеством. Однако совершенствоваться необходимо: новые линии позволят улучшить товарные характеристики продукции, увеличить объем производства, подтвердив лидерство MAKFA  на российском рынке по производству макаронных изделий.

Завершить реализацию инвестпроекта планируется в сентябре 2021 года.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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