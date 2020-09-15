Принципы стоиков — для радости в жизни. Зачем человеку все время напоминать себе о плохом

Стоицизм — одна из самых непонятных для людей философских школ. Но стоики, пишет «Идеономика», были в числе самых рациональных и практичных людей своего времени, а мы все еще многому можем у них научиться. Важно понять, что стоицизм — это не только про аскетичный образ жизни.

Тибо Мерюс, основатель проекта whatispersonaldevelopment.org, считает, что как минимум три принципа стоиков можно успешно применять сегодня, и это сделает жизнь радостнее.

Стоики ценят, что имеют, и не принимают ничего как должное

Один из главных источников нашего несчастья — наша неспособность быть благодарными за то, что у нас есть. Стоики прекрасно понимали это и учили ум сопротивляться этой естественной склонности. Один из их методов — негативная визуализация. Они не сосредоточивались на том, чего хотят, не пытались живо вообразить это себе, чтобы приблизить это желаемое к реальности — они сосредоточивались на том, что у них уже есть, что они ценят больше всего, и представляли, как это потеряют.

Попробуйте вообразить, как вы себя будете чувствовать, если ваши дети, ваш партнер или ваши родители умерли сегодня. Что бы вы захотели сделать для них прямо сейчас? Действительно ли вы показали им, как вы их цените, рассказали им, как их любите?

Стоики защищают себя самоуничижительным юмором

Как вы реагируете, когда люди оскорбляют вас или смеются над вами? А как вы думаете, отреагировал бы древний стоик? Скорее всего, он бы сам посмеялся над собой.

Смех над оскорблением — один из самых сильных способов отреагировать на него. Так вы показываете обидчику, что не воспринимаете его всерьез — вы не даете ему власть над собой.

Стоики сосредоточены на том, что могут изменить

Они отказывались тратить время на размышления о том, чем они не могли управлять. Они думали, что наше время и энергия должны тратиться лишь на то, что мы в состоянии контролировать. По этой причине они считали, что нужно полностью принять прошлое и настоящее — бессмысленно переживать о прошлом, которое нельзя изменить, или отказываться принять настоящее, которое разворачивается прямо сейчас перед нами. Они запрещали себе употреблять фразы вроде: «Если бы только я сделал тогда то-то и то-то…» или «Хотелось бы мне сказать ей, как я люблю ее, до того, как она погибла в аварии…».

Стоики тщательно отделяли то, чем могут управлять, от того, чем не могут. Например, мы полностью контролируем наше отношение к жизни и наши ценности. Мы также контролируем цели, которые ставим перед собой. Но мы совсем не контролируем большинство тех вещей, происходящих во внешнем мире.

Эпиктет говорил, что мы должны ставить цели, которых легко добиться или даже в достижении которых мы уверены, над которыми мы имеем власть. Ставя цель, стоик сосредоточен на процессе, а не на результате. С его точки зрения гораздо осмысленнее проявлять себя с лучшей стороны в том, что вы можете сделать, чем добиваться повышения по службе, победы в игре или пытаться стать миллионером — здесь у вас нет никакой гарантии, что вы добьетесь этих целей.