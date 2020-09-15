Как кризис в России душит молодые растущие компании, а старые остаются на плаву

Коронакризис в России убивает в первую очередь молодые растущие компании, а не старые и неэффективные, следует из аналитической записки Центробанка «Выход из кризиса: почему так важны молодые предприятия?». Новые быстроразвивающиеся предприятия, которые могут быстро завоевывать новые рынки — основной драйвер роста в развитых экономиках. В России доля таких предприятий является низкой, а потенциал их роста быстро исчерпывается.

При этом неэффективные компании зачастую долго остаются на рынке: местные власти могут быть заинтересованы в сохранении занятости в регионе и склонны поддерживать крупные предприятия, которые без внешней поддержки вытеснили бы с рынка более эффективные конкуренты. Это приводит к существенному сдерживанию роста производительности в экономике.

В России производительность труда высокая у немногочисленных предприятий-лидеров и весьма низкая у всех остальных. При этом в последние годы молодых быстрорастущих компаний не хватало, чтобы сокращать неоднородность этого разрыва, напротив, он растет.

Кроме того, коронакризис может затормозить развитие молодых компаний с потенциалом роста — именно такие предприятия сильнее других подвержены его негативному воздействию. Они чаще других используют рискованные бизнес-стратегии, находятся на начальной стадии формирования устойчивых связей с поставщиками и покупателями, а доступ к источникам финансирования зачастую ограничен.

Способствовать росту доли молодых неэффективных предприятий на рынке и в конечном счете — увеличению производительности, должно усиление конкуренции на региональных рынках, упрощение входа на рынки новых предприятий из других регионов и антикоррупционные меры. Это позволит ускорить выход российской экономики на устойчивый рост, указывают аналитики ЦБ.

Неопределенность на российском рынке повышается за счет различий в степени конкуренции на региональном уровне, непрозрачных неформальных правил игры и разницы в уровнях экономического и институционального развития регионов. В таких условиях проблема неоднородности в уровнях производительности компаний и отсутствия догоняющего роста у большинства низкопроизводительных предприятий может усугубиться. И следует ожидать, что текущий кризис будет скорее препятствовать процессу «созидательного разрушения» и уходу неэффективных компаний с рынка.

Чтобы смягчить последствия коронакризиса нужно уделить внимание развитию конкуренции на региональных рынках, снизить неформальные барьеры входа на рынки новых участников, продолжать реализацию антикоррупционных мер. Если эти проблемы будут решены, молодые компании смогут активно развиваться, что смягчит и негативный эффект глобального кризиса на производительность в российской экономике.