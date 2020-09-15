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Глава Федерации бокса РФ купил долю уральской металлургической компании

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Глава Федерации бокса РФ купил долю уральской металлургической компании
Иллюстрация: личный аккаунт Умара Кремлева в Instagram

Умар Кремлев, возглавляющий российскую федерацию бокса, приобрел 35% ООО Промышленная группа «Уралвтормет» (Екатеринбург), которая занимается торговлей ломом черных металлов.

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

Смена собственников в ООО ПГ «Уралвтормет» зарегистрирована 7 сентября. Долю в 35% генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выкупил у единственного собственника компании Евгения Антропова, пишет «КоммерсантЪ». Как пояснил изданию сам Кремлев, металлургическая компания уже несколько лет оказывает спонсорскую помощь боксерам.

Есть идеи о реализации новых инновационных проектов на рынке оборота черных и цветных металлов с давними партнерами — Группой компаний Уралвтормет, для чего мною и была приобретена доля в уставном капитале предприятия,— прокомментировал сделку Умар Кремлев (цитата по «Ъ»), однако назвать сумму контракта отказался.

Компания «Уралвтормет» зарегистрирована в Екатеринбурге в 2016 г. Выручка компании за прошлый год по РСБУ составила 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 41 млн руб.

По некоторым данным, ПГ «Уралвтормет» аффилирована с одноименным промышленным объединением, которое контролируют бывшие топ-менеджеры УГМК Сергей Савельев и Юрий Поспелов. В 2019 г. промышленное объединение «Уралвтормет» (ООО ПО Уралвтормет) показало выручку в размере 69,4 млрд руб., чистая прибыль составила 483,7 млн руб. Группа входит в рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции (RAEX-600). При этом эксперты отмечают, что в 2020 г.  рынок металлолома сократился из-за пандемии. Проблемы со спросом есть и на внутреннем, и на внешнем рынках.

Отметим, уральские металлурги активно поддерживают силовые виды спорта. Компания РМК постоянно спонсирует состязания, связанные с различными единоборствами, в том числе бокс. В 2019 г. Екатеринбург принял 20-й Чемпионат мира по боксу среди любителей. В соревнованиях приняли участие 365 спортсменов из 78 стран, что стало рекордом в истории ЧМ по боксу. Это были первые международные соревнования по боксу в постсоветской России. Чемпионат прошел на арене «Екатеринбург-Экспо».

Автор: Мария Смирнова
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