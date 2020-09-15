Сбербанк увидел перегрев на рынке жилья: дешевая ипотека разогнала цены на квартиры

Хотя в начале пандемии многие эксперты предсказывали сильное падение цен на жилье, состояние рынка недвижимости в России в июле и августе больше похоже на перегрев, чем на обвал, говорится в исследовании Сбербанка. Восстановление идет существенно быстрее ожиданий участников рынка. Так, цены предложения в среднем по стране в последние два месяца, по данным сервиса «ДомКлик», выросли на 3,0% год к году, а на первичном рынке рост достигает 6,2%. Это связано с мерами поддержки рынка жилья, принятыми во время пандемии — ключевой стала программа льготной ипотеки под 6,5% на первичном рынке и рост лимитов приобретаемой недвижимости, что и привело к опережающему росту спроса и цен на новостройки.

На фоне снижения ставок по ипотечным кредитам до исторических минимумов, 7,28% по данным ЦБ, количество выданных кредитов в августе, по расчетам Сбербанка, выросло на 44% год к году. При этом доля сделок на первичном рынке выросла до 31% с 20% в прошлом году.

Сильнее всего цены на жилье выросли в регионах, популярных для внутреннего туризма: Калининградская область (18,0%), Республика Алтай (17,6% г/г), Хабаровский край (18,9%). В Москве цены предложения в июле-августе 2020 г. на 10,3% превышали прошлогодние показатели, в Санкт-Петербурге — на 6,1%, в Свердловской области — на 8,5% на первичном рынке.

Главный фактор роста рынка недвижимости — рекордно дешевая ипотека. «Из этого следует важный вывод о том, что текущий рост на рынке недвижимости может оказаться протяженным во времени», — указывают эксперты Сбербанка.

Слишком усердное снижение ипотечных ставок может привести к обратному эффекту — снижению доступности жилья из-за роста цен, опасались ранее аналитики Центробанка. Главный экономист Сбербанка Михаил Матовников, один из авторов исследования, говорит:

Ухудшится ли ситуация, будет зависеть от того, какими темпами будет продолжаться рост цен и не будет ли снижение ставок компенсировано приростом стоимости жилья.

Спрос на недвижимость, особенно на первичном рынке, также поддерживает потребительские расходы. Так, траты на товары для строительства и ремонта в августе выросли на 2,0%, на мебель и предметы интерьера — на 8,5%.