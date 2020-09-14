«Прямой урок пандемии по всему миру таков: люди — слабое звено»
«Технологии автономного транспорта и роботизация логистики позволят в массе случаев устранить или свести к минимуму потребность в людском труде». После 2020 года люди будут нужны компаниям все меньше?
Андрей Сербант, директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс», считает, что тренд на автоматизацию логистики не только сократит рабочие места, но и ускорит иключение человека из технологического процесса. Вот что он пишет:
— Место удаленной работы и ее влияние в будущем (и часто уже в настоящем) на рынки труда, организацию офисной работы и зависимые области (организацию городских пространств, транспорт, специализированные ИТ-решения) — не единственный результат уникального полугодия, прожитого в условиях пандемии и сопутствующих ограничительных мер.
Еще одним, сравнимым по значимости, но не столь бросающимся в глаза, результатом оказалась переоценка важности автономных технологических решений. Символично и не случайно, что именно сейчас, после полугода сосуществования с COVID-19, два крупнейших игрока российского ИТ-рынка сообщили о знаковых структурных преобразованиях. «Яндекс» выделил в отдельную группу компаний Yandex Self-Driving Group все свои структуры, связанные с разработкой автономного транспорта, Сбербанк заявил о готовности выделить свои аналогичные разработки в Sber Automotive Technologies. И российские компании не одиноки в своем форсировании разработок автономного транспорта: прямой урок пандемии по всему миру состоит в том, что люди, к сожалению, оказываются слабым звеном.
Достаточно нескольких заболевших рабочих, чтобы остановить работу большого логистического центра, наличие водителя в кабине трейлера создает проблему при пересечении границ в условиях жесткого карантина (да и дезинфекция такой машины становится проблематичной), водители такси могут невольно стать распространителями инфекции, поскольку индивидуальные средства защиты несовершенны.
В то же время технологии автономного транспорта всех видов и роботизация логистики позволяют в массе случаев устранить или свести к минимуму потребность в людском труде.
Основным барьером на пути их развития до сих пор являлась низкая стоимость ручного труда, но как только этот труд превратился в зону риска для бизнеса, разработка и доведение до внедрения автономных решений получили мощнейший импульс.
В Китае в нескольких городах ведется испытание автономных такси (хотя и с инженером-испытателем в салоне) на дорогах общего пользования и с пассажирами. Сейчас зона испытаний расширяется на города с плотным достаточно хаотичным движением — можно полюбоваться, как это выглядит с точки зрения пассажира в городе Чаньша.
В Китае на только зарождающемся рынке беспилотных перевозок конкурируют и достаточно многочисленные стартапы, и крупнейшие ИТ-компании, в первую очередь Baidu и Didi. Стартапы предлагают вполне зрелые решения: в июле WeRide получил разрешение на эксплуатацию полностью автономных (без страхующего водителя в салоне) такси на ряде городских дорог.
Amazon в последние месяцы не просто интенсифицировал работу по целому ряду направлений автоматизации ретейла и автономной доставки, но продемонстрировал впечатляющие результаты: от развития сети магазинов самообслуживания Amazon Go он перешел к поставке готового решения для таких магазинов под брендом Just Walk Out.
Внутри собственной экосистемы Amazon стремится начать использовать беспилотные летательные аппараты, причем не только для исключения водителей и курьеров как слабого звена доставки, но и для достижения амбициозной цели «доставка товара в течение получаса после получения заказа». В августе компания получила разрешение FAA (Federal Aviation Administration) на испытание своего флота дронов-доставщиков в реальных условиях, и готовится к этим испытаниям приступить. Ее дроны способны доставлять груз весом до 2,4 в радиусе 25 км.
В Amazon при всех своих успехах считают, что полной автоматизации фулфилмента, при которой на складах и в центрах вообще не останется ни одного человека, ждать еще лет десять, но при этом собираются достичь этого не одномоментной революцией, а постоянным увеличением числа операций, выполняемых без участия человека. И, если задуматься, для такой области как ретейл, десять лет — не такой уж и долгий срок.
Можно было бы перечислять множество других свежих примеров замены людей роботами в доставке, торговле и обслуживании — от вывода на шоссе беспилотных грузовиков до роботов по изготовлению пиццы и салатов. Но важнее за всеми этими красивыми и пока еще редкими деревьями видеть лес, который уже скоро — за годы, а не десятилетия — начнет менять пейзаж обслуживания и организации торговли на всех уровнях. И даже если за эти годы не случится новых кризисов и эпидемий, память о пандемии 2020 года вполне обеспечит неутихающий интерес к разработке и внедрению всего беспилотного. Тем более, что автономные и беспилотные устройства идеально вписываются в стратегию цифровой трансформации, которая сейчас не просто обсуждается, а активно реализуется в компаниях по всему миру.