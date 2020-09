«Прямой урок пандемии по всему миру таков: люди — слабое звено»

Андрей Сербант, директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс», считает, что тренд на автоматизацию логистики не только сократит рабочие места, но и ускорит иключение человека из технологического процесса. Вот что он пишет:



— Место удаленной работы и ее влияние в будущем (и часто уже в настоящем) на рынки труда, организацию офисной работы и зависимые области (организацию городских пространств, транспорт, специализированные ИТ-решения) — не единственный результат уникального полугодия, прожитого в условиях пандемии и сопутствующих ограничительных мер.



Еще одним, сравнимым по значимости, но не столь бросающимся в глаза, результатом оказалась переоценка важности автономных технологических решений. Символично и не случайно, что именно сейчас, после полугода сосуществования с COVID-19, два крупнейших игрока российского ИТ-рынка сообщили о знаковых структурных преобразованиях. «Яндекс» выделил в отдельную группу компаний Yandex Self-Driving Group все свои структуры, связанные с разработкой автономного транспорта, Сбербанк заявил о готовности выделить свои аналогичные разработки в Sber Automotive Technologies. И российские компании не одиноки в своем форсировании разработок автономного транспорта: прямой урок пандемии по всему миру состоит в том, что люди, к сожалению, оказываются слабым звеном.



Достаточно нескольких заболевших рабочих, чтобы остановить работу большого логистического центра, наличие водителя в кабине трейлера создает проблему при пересечении границ в условиях жесткого карантина (да и дезинфекция такой машины становится проблематичной), водители такси могут невольно стать распространителями инфекции, поскольку индивидуальные средства защиты несовершенны.

В то же время технологии автономного транспорта всех видов и роботизация логистики позволяют в массе случаев устранить или свести к минимуму потребность в людском труде.

Основным барьером на пути их развития до сих пор являлась низкая стоимость ручного труда, но как только этот труд превратился в зону риска для бизнеса, разработка и доведение до внедрения автономных решений получили мощнейший импульс.



В Китае в нескольких городах ведется испытание автономных такси (хотя и с инженером-испытателем в салоне) на дорогах общего пользования и с пассажирами. Сейчас зона испытаний расширяется на города с плотным достаточно хаотичным движением — можно полюбоваться, как это выглядит с точки зрения пассажира в городе Чаньша.

В Китае на только зарождающемся рынке беспилотных перевозок конкурируют и достаточно многочисленные стартапы, и крупнейшие ИТ-компании, в первую очередь Baidu и Didi. Стартапы предлагают вполне зрелые решения: в июле WeRide получил разрешение на эксплуатацию полностью автономных (без страхующего водителя в салоне) такси на ряде городских дорог.

Amazon в последние месяцы не просто интенсифицировал работу по целому ряду направлений автоматизации ретейла и автономной доставки, но продемонстрировал впечатляющие результаты: от развития сети магазинов самообслуживания Amazon Go он перешел к поставке готового решения для таких магазинов под брендом Just Walk Out.

Внутри собственной экосистемы Amazon стремится начать использовать беспилотные летательные аппараты, причем не только для исключения водителей и курьеров как слабого звена доставки, но и для достижения амбициозной цели «доставка товара в течение получаса после получения заказа». В августе компания получила разрешение FAA (Federal Aviation Administration) на испытание своего флота дронов-доставщиков в реальных условиях, и готовится к этим испытаниям приступить. Ее дроны способны доставлять груз весом до 2,4 в радиусе 25 км.

В Amazon при всех своих успехах считают, что полной автоматизации фулфилмента, при которой на складах и в центрах вообще не останется ни одного человека, ждать еще лет десять, но при этом собираются достичь этого не одномоментной революцией, а постоянным увеличением числа операций, выполняемых без участия человека. И, если задуматься, для такой области как ретейл, десять лет — не такой уж и долгий срок.

Можно было бы перечислять множество других свежих примеров замены людей роботами в доставке, торговле и обслуживании — от вывода на шоссе беспилотных грузовиков до роботов по изготовлению пиццы и салатов. Но важнее за всеми этими красивыми и пока еще редкими деревьями видеть лес, который уже скоро — за годы, а не десятилетия — начнет менять пейзаж обслуживания и организации торговли на всех уровнях. И даже если за эти годы не случится новых кризисов и эпидемий, память о пандемии 2020 года вполне обеспечит неутихающий интерес к разработке и внедрению всего беспилотного. Тем более, что автономные и беспилотные устройства идеально вписываются в стратегию цифровой трансформации, которая сейчас не просто обсуждается, а активно реализуется в компаниях по всему миру.