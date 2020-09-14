Что Запад требует от Кремля из-за Навального. Итоги переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин обстоятельно обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг «дела А.Навального» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Причастность российского руководства к отравлению оппозиционного политика президент отрицает.

Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте, — говорится в сообщении.

Российская сторона настаивает, что для выяснения «реальных обстоятельств произошедшего» требуется, чтобы германские специалисты предоставили России биоматериалы и официальное заключение по результатам взятых у Навального анализов, а также наладили совместную работу с российскими врачами. Стороны условились «способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнёрами на этот счёт».

При этом, как приводит французская Le Monde сообщение Елисейского дворца, Макрон призвал «незамедлительно пролить свет» на покушение на Навального и потребовал от российской стороны дать разъяснения в рамках достоверного и прозрачного расследования.

Одновременно Путин 14 сентября встречается с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. Как пишет РИА Новости, он заявил: «Белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране». В соседней стране уже пять недель не стихают протесты против фальсификации итогов президентских выборов.

По итогам визита стороны договорились, что Россия предоставит Беларуси кредит на $1,5 млрд. Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника, остается приверженной всем договоренностям, в том числе по ОДКБ и Союзному государству.Предложение реформировать конституцию Беларуси Путин считает логичным и своевременным. он добавил также, что у него «есть определенные предложения, нужны дополнительные усилия, чтобы устранить имеющиеся проблемы».