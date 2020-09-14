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ЧП на стройках Екатеринбурга. Есть погибшие

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ЧП на стройках Екатеринбурга. Есть погибшие
Иллюстрация: pixabay.com

За минувшие выходные на разных стройках Екатеринбурга погибло двое рабочих. Следственный комитет начал разбирательства, по одному из случаев возбуждено уголовное дело.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

22-летний рабочий погиб на стройке в переулке Механический в Екатеринбурге 11 сентября.

По версии следствия, трагический инцидент произошел в тот момент, когда пострадавший, являвшийся стропальщиком, выполнял работы по приему поддонов с кирпичом на выносную площадку, установленную на одном из верхних этажей строящегося дома. Как полагает следствие, в результате нарушения требований охраны труда произошло падение указанного работника с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, — сообщает пресс-служба СУ СК Свердловской области.

Эту территорию застраивает компания Брусника. В пресс-службе застройщика DK.RU подтвердили, что ЧП произошло на их стройке.

Утром 11 сентября на строительной площадке «Северного квартала» произошло ЧП: при производстве погрузочных работ обрушилась находившаяся на уровне пятого этажа выносная площадка для приемки материала. В этот момент на ней находился рабочий подрядной организации, который в итоге происшествия, к сожалению, скончался. Совместно с правоохранительными органами сейчас проводится расследование причин инцидента. Подрядная организация под контролем Брусники проведет все необходимые мероприятия, связанные с урегулированием данной ситуации, в том числе с семьей погибшего, — прокомментировали в пресс-службе Брусники.

Следственный комитет по факту гибели рабочего возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Еще одно ЧП произошло на стройке на ул. Михеева в Краснолесье. 18-летний рабочий упал в шахту лифта и погиб. Как сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, молодой человек шел вдоль шахты лифта:

Около шахты, на 25 этаже, неудачно наступил на ногу и упал внутрь шахты лифта. По технике безопасности, шахта должны быть закрыта железобетонной или деревянной плитой, дабы исключить подобные случаи. Ограждением шахты на 25 этаже служила тонкая деревянная или фанерная пластина высотой по колено.

В региональном минстрое DK.RU сообщили, что по выданным разрешениям на строительство и ввод в эксплуатацию на объекты ул. Михеева, на этой улице строит ООО «Бэст-строй» (жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья — Михеева — Академика Семихатова). На сайте компании говорится, что она ведет строительство комплекса «Ньютон Парк».

DK.RU обратился за подтверждением этой информации в компанию Prinzip, которая реализует этот проект, но на момент подготовки публикации ответ получен не был.

Автор: Анна Хлебникова
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