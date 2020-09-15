Полис ОСАГО в телефоне: оформляем за три минуты из любой точки мира

Большое количество уральцев уже оценили все плюсы приложения — не нужно трать время на поиски офиса страховой компании и длительное ожидание в очередях. Все, что нужно — это смартфон, интернет и приложение.

Оформив полис ОСАГО в приложении «АСКО-Страхование» один раз, пользователь решает сразу несколько проблем.

К клиенту прикрепляется персональный менеджер. Кроме того, есть возможность выбрать менеджера, с которым пользователь уже работал ранее. В чате с выбранным специалистом можно обсуждать любые вопросы, касающиеся страхования.

В дальнейшем внести изменения в полис (например, смена фамилии водителя), оформить расторжение или возврат средств также можно в личном кабинете приложения без посещения офиса. Достаточно написать об этом своему менеджеру.

Во-вторых, полис ОСАГО хранится в личном кабинете. Скачивать на телефон его не нужно. Даже в случае утери смартфона, все личные данные сохраняются в приложении.

В-третьих, через приложение можно получить помощь аварийного комиссара при ДТП. Для этого в приложении есть специальная кнопка «Помощь при ДТП». Дежурный аварийный комиссар окажет профессиональную дистанционную помощь по урегулированию убытков. А если необходимо, то приедет на место аварии.

Приложение бесплатное и никак не влияет на стоимость полиса. Работает на Android и IOS.