Учиться у профи: эксперты расскажут маркетинговые лайфхаки
29 сентября стартует обучение в международном онлайн-университете маркетинга ZET University по программе «Управление маркетингом». Сейчас на обучение действует скидка 50%.
Маркетинговая практика постоянно меняется. Появляются новые тренды, инструменты, стратегии позиционирования, алгоритмы социальных сетей претерпевают изменения. Можно ли уследить за всеми нововведениями? Можно, если записаться на обучение в международный онлайн-университет маркетинга ZET University. Сейчас в открытом доступе можно посмотреть 2 лекции бесплатно, после регистрации на сайте.
В ZET University опытом будут делиться топовые эксперты-практики международных и федеральных компаний таких как Google, Unilever, Додо Пицца, Сбербанк, М.Видео, Lorena, Ростелеком и др.
Обучение по курсу «Управление маркетингом» помогает систематизировать знания и хорошо разбираться в инструментах маркетинга. Прохождение курса также дает возможность пообщаться с экспертами, задать им свои вопросы и завести полезные знакомства.
До конца недели для первых пяти участников, зарегистрировавшихся на сайте, действует специальная скидка на программу 50%.
Чему учат на курсе?
Участники программы «Управление маркетингом» научатся анализировать рынок и конкурентов, определять целевую аудиторию и психотипы, разрабатывать и внедрять позиционирование, маркетинговую и digital-стратегию, рекламную и pr-стратегию. Нейромаркетинг и новые инструменты, которые работают.
Кроме того, эксперты ZET University расскажут, как проводить исследования без больших бюджетов, анализировать информацию, выходить на экспертов, получать закрытую информацию. Как грамотно разработать бренд с нуля или провести ребрендинг, как разработать и внедрить эффективную программу лояльности, как применить практику международного маркетинга и многое другое. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте ZET University.
Формат обучения
В ZET University обучаются в онлайн-формате. Участникам открывается доступ к онлайн-семинарам и видеолекциям с разборами реальных кейсов. По ходу обучения можно задавать вопросы экспертам и посмотреть запись всех занятий.
Практические групповые и индивидуальные задания помогут закрепить знания на практике. Также есть возможность работать с наставниками, которые помогают лучше усваивать информацию и консультируют по актуальным вопросам.
Длительность всего курса обучения составляет 7 месяцев. Есть возможность выбрать индивидуальный план обучения и настроить программу под себя. Обучение проходит по вторникам и четвергам в вечернее время (с 20:00 до 22:00).
Кому подойдет программа «Управление маркетингом»?
— Маркетологам, бренд-менеджерам, менеджерам по рекламе, pr-специалистам;
— Собственникам бизнеса, руководителям, топ-менеджерам;
— Руководителям по маркетингу и рекламе;
— Молодым специалистам, которые хотят нарастить свои практические компетенции.
Кто преподаватели?
Обучение проводят эксперты-практики:
- Светлана Анурова, менеджер по корпоративным коммуникациям Google;
- Екатерина Власова, бренд-директор Unilever;
- Юлия Емельянова, продуктовый маркетолог «Додо Пицца»;
- Николас Коро, главный куратор RCB&B, член совета Гильдии Маркетологов, эксперт по брендингу и нейромаркетингу;
- АнгеликаСэри-Фрошауэр, генеральный директор SeryBrandCommunications (Австрия/Германия);
- Настасья Савина, руководитель маркетингового агентства в Лондоне, экс-вице-президент по коммуникациям ABBYY (Великобритания);
- Антон Володькин, руководитель онлайн-кинотеатра Wink / Ростелеком, экс-директор по маркетингу М.Видео;
- Марина Теске, экс-директор по маркетингу Lorena Кухни;
- Дмитрий Завиша, директор по маркетинговым коммуникациям программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»;
- Владимир Жолобов, директорZ&G. Branding, ZET University, руководительEurasian Marketing Week;
- Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G. Branding;
- Сергей Балакирев, директор медийного агентства AMG, член совета Гильдии Маркетологов.
Программа обучения
— Модуль 1 (октябрь)Аналитика. Маркетинговые исследования. Целевая аудитория. Продукт. Цена.
— Модуль 2 (ноябрь) Разработка бренда / ребрендинг. Позиционирование. Нейминг. Айдентика. Сайт. Копирайтинг
— Модуль 3 (декабрь) Коммуникационная стратегия. Медиастратегия.Креативная стратегия.Реклама
— Модуль 4 (январь) Нейромаркетинг. Психология маркетинга. Программа лояльности. Сервис. Международный маркетинг
— Модуль 5-6 (февраль-март) Интернет – маркетинг
— Модуль 7 (апрель) PR
email: zet@z-e-t.ru