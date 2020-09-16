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Учиться у профи: эксперты расскажут маркетинговые лайфхаки

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Учиться у профи: эксперты расскажут маркетинговые лайфхаки
Иллюстрация: ZET University

29 сентября стартует обучение в международном онлайн-университете маркетинга ZET University по программе «Управление маркетингом». Сейчас на обучение действует скидка 50%.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

Маркетинговая практика постоянно меняется. Появляются новые тренды, инструменты, стратегии позиционирования, алгоритмы социальных сетей претерпевают изменения. Можно ли уследить за всеми нововведениями? Можно, если записаться на обучение в международный онлайн-университет маркетинга ZET University. Сейчас в открытом доступе можно посмотреть 2 лекции бесплатно, после регистрации на сайте.

В ZET University опытом будут делиться топовые эксперты-практики международных и федеральных компаний таких как  Google, Unilever, Додо Пицца, Сбербанк, М.Видео, Lorena, Ростелеком и др.

Обучение по курсу «Управление маркетингом» помогает систематизировать знания и хорошо разбираться в инструментах маркетинга. Прохождение курса также дает возможность пообщаться с экспертами, задать им свои вопросы и завести полезные знакомства.

До конца недели для первых пяти участников, зарегистрировавшихся на сайте, действует специальная скидка на программу 50%.

Учиться у профи: эксперты расскажут маркетинговые лайфхаки 1

Чему учат на курсе?

Участники программы «Управление маркетингом» научатся анализировать рынок и конкурентов, определять целевую аудиторию и психотипы, разрабатывать и внедрять позиционирование, маркетинговую и digital-стратегию, рекламную и pr-стратегию. Нейромаркетинг и новые инструменты, которые работают.

Кроме того, эксперты  ZET University расскажут, как проводить исследования без больших бюджетов, анализировать информацию, выходить на экспертов, получать закрытую информацию. Как грамотно разработать бренд с нуля или провести ребрендинг, как разработать и внедрить эффективную программу лояльности, как применить практику международного маркетинга и многое другое. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте ZET University.

Формат обучения

В ZET University обучаются в онлайн-формате. Участникам открывается доступ к онлайн-семинарам и видеолекциям  с разборами реальных кейсов. По ходу обучения можно задавать вопросы экспертам и посмотреть запись всех занятий.

Практические групповые и индивидуальные задания помогут закрепить знания на практике. Также есть возможность работать с наставниками, которые помогают лучше усваивать информацию и консультируют по актуальным вопросам.

Длительность всего курса обучения составляет 7 месяцев. Есть возможность выбрать индивидуальный план обучения и настроить программу под себя. Обучение проходит по вторникам и четвергам в вечернее время (с 20:00 до 22:00).

Учиться у профи: эксперты расскажут маркетинговые лайфхаки 2

Кому подойдет программа «Управление маркетингом»?

—  Маркетологам, бренд-менеджерам, менеджерам по рекламе, pr-специалистам;

— Собственникам бизнеса, руководителям, топ-менеджерам;

— Руководителям по маркетингу и рекламе;

— Молодым специалистам, которые хотят нарастить свои практические компетенции.

Кто преподаватели?

Обучение проводят эксперты-практики:

  • Светлана Анурова, менеджер по корпоративным коммуникациям Google;
  • Екатерина Власова, бренд-директор Unilever;
  • Юлия Емельянова, продуктовый маркетолог «Додо Пицца»;
  • Николас Коро, главный куратор RCB&B, член совета Гильдии Маркетологов, эксперт по брендингу и нейромаркетингу;

Учиться у профи: эксперты расскажут маркетинговые лайфхаки 3

  • АнгеликаСэри-Фрошауэр, генеральный директор SeryBrandCommunications (Австрия/Германия);
  • Настасья Савина, руководитель маркетингового агентства в Лондоне, экс-вице-президент по коммуникациям ABBYY (Великобритания);
  • Антон Володькин, руководитель онлайн-кинотеатра Wink / Ростелеком, экс-директор по маркетингу М.Видео;
  • Марина Теске, экс-директор по маркетингу Lorena Кухни;

Учиться у профи: эксперты расскажут маркетинговые лайфхаки 4

  • Дмитрий Завиша, директор по маркетинговым коммуникациям программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»;
  • Владимир Жолобов, директорZ&G. Branding, ZET University, руководительEurasian Marketing Week;
  • Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G. Branding;
  • Сергей Балакирев, директор медийного агентства AMG, член совета Гильдии Маркетологов.

Учиться у профи: эксперты расскажут маркетинговые лайфхаки 5

Программа обучения

— Модуль 1 (октябрь)Аналитика. Маркетинговые исследования. Целевая аудитория. Продукт. Цена.

— Модуль 2 (ноябрь) Разработка бренда / ребрендинг. Позиционирование. Нейминг. Айдентика. Сайт. Копирайтинг

— Модуль 3 (декабрь) Коммуникационная стратегия. Медиастратегия.Креативная стратегия.Реклама

— Модуль 4 (январь) Нейромаркетинг. Психология маркетинга. Программа лояльности. Сервис. Международный маркетинг

— Модуль 5-6 (февраль-март) Интернет – маркетинг

— Модуль 7 (апрель)  PR

По итогу всего обучения и после каждого модуля выдается сертификат о прохождении обучения.
 
ZET University — международный онлайн-университет маркетинга
Тел./WhatsApp:  +7(932)613-88-66, +7(932)613-88-77,
email:  zet@z-e-t.ru
Сайт:  www.z-e-t.ru
Автор: Рекламная служба DK.RU
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