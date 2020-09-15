«Будь болезнь серьезнее, все бы умерли». Владимир Крицкий о COVID, удаленке и цене квартир

Пандемия изменила абсолютно все сферы бизнеса, включая стройку. По словам генерального директора «ЛСР. Недвижимость–Урал» Владимира Крицкого, государство здорово помогло застройщикам, запустив этой весной льготную ипотеку под 6,5%, однако сказать, что все бизнесы вокруг загибаются, а стройка в шоколаде — совершенно нельзя. В большом интервью DK.RU г-н Крицкий рассказал о том, как сам переболел COVID-19, чем шокировала строительных топов удаленка, что будет с ценами на квартиры, и почему казаки, пристающие к горожанам из-за внешнего вида, неправы.

Летом вы переболели COVID-19. Где заразились?

— А кто его знает, контактов-то масса. Болел в легкой форме, но все равно была жуткая слабость — шевелиться не хотелось вообще. Упадок сил полный. Для меня такое состояние нетипично, поэтому тяжело было еще и от этой вот невозможности действовать. Неделю лежал, потом еще две недели сдавал анализы, чтобы вернуться к работе. Изнутри увидел, как организована система здравоохранения, как она готова к пандемии. Впечатление такое: если бы болезнь была серьезнее, все бы умерли уже.

Все так плохо?

— Чтобы тебя выписали, нужно сдать два теста на COVID и получить отрицательные результаты. Я сдал первый тест — его потеряли. И шесть дней мне морочили голову, мол, результат не готов. В итоге пришлось пересдавать. Потом прошел еще один тест, и опять результатов все не было и не было. Пришлось звонить главному эпидемиологу города, требовать, чтобы разобрались. Тогда мой результат нашелся мигом. Я рад, что на период карантина в регионе не останавливались стройки. Это было правильное решение. На самом деле: какая там зараза?

Много людей работает на стройках.

— И что? Зайди в здание в период отделки — там столько растворителей, красок. Ни одна зараза не задержится. А на свежем воздухе — тем более.

А могли стройки в регионе подсвернуть? Были опасения у вас?

— В Москве и Питере стройки останавливали, так что и у нас все могло быть. Но этого делать не стали. Практика показала — не зря. Вспышек на стройках в Екатеринбурге я не знаю ни одной. Мы на площадках соблюдали все меры безопасности, которые рекомендовал Роспотребнадзор: масочный режим в помещениях, замер температуры у сотрудников, наличие дезинфицирующих средств.

Вообще стройку неплохо поддержали. Льготная ипотека вам — пожалуйста.

— Это не нам пожалуйста. Льготная ипотека на первичном рынке жилья — это мудрость государства.

Этим шагом власти сразу решают несколько проблем. Первое — поддерживают строителей. Не потому что те такие великие, а потому что они обеспечивают работой тьму народа. Взять отделку: краски, растворители, обои, плитка, клеи различные. Это же все разные предприятия выпускают. На самом строительстве используют и инертные материалы — песок, щебень, керамзит — и нефтебитумы. Плюс мы обеспечиваем работой машины и механизмы, а они потребляют бензин. А металлурги? А производители цемента, стекла, остальных стройматериалов? Огромное количество смежных отраслей завязаны на стройку.

Второе: льготной ипотекой государство решило проблему занятости. Известная же история, когда в других странах в кризисные периоды власти начинали стройки дорог. Чем это хорошо? Масса низкоквалифицированных граждан заняты, и все создают продукт.

Третье: людям дали возможность решить квартирный вопрос. Мы делали расчеты по всем типам квартир, оказалось, что снимать жилье дороже, чем купить по льготной ставке. А еще государство получило вот что: ипотеку же нужно выплачивать. Если человеку не хватает заработков от одной работы, он вынужден идти искать вторую. А это и налоги, и поддержка госсектора. В общем, одним решением власти закрыли много задач, причем сделали это очень быстро. Раньше никогда так оперативно не принимали нормативные акты, изменения в федеральные законы. Надо отдать должное правительству Мишустина.

Но эта мера поддержки работает только до 1 ноября. Дальше что будете делать?

— Я думаю, льготную ипотеку продлят. Сейчас самые ярые противники этого шага — риелторы. Они кричат: «Перекос! Первичный рынок поддержали, а как же вторичный?!». Их негодование можно понять: у риелторов встали продажи старых квартир. Хотя продавцы, выставляющие разумные цены на свои объекты, долго покупателей не ждут. Но риелторам же нужно понравиться клиенту, вот они и пытаются продавать квартиры по ценам, взятым из фантазий продавца. Плюс еще и накрутить свою комиссию. В итоге сегодня мы видим парадокс: вторичка оказалась дороже жилья на первичном рынке.

При этом мы тоже живем не сладко. Себестоимость строительства растет — хотим мы или нет. Плюс нас всех перевели на проектное финансирование, и теперь есть ли у нас деньги на счете на новый проект, или нет, никого не волнует. Мы обязаны заключить договор с банком и получить там проектное финансирование. Даже если у нас есть деньги. А это дополнительные проценты, которые тоже ведут к увеличению себестоимости.

Другие сферы бизнеса как-то совсем не поддержали. Торговые центры, рестораны, кинотеатры оказались в патовой ситуации. Этой весной в гордуме был спор, нужно ли освободить от налогов владельцев коммерческой недвижимости. Депутаты все переругались, вы тогда говорили, что такая мера поддержки неоправданна.

— Мы тогда рассматривали этот вопрос в порядке обращения к законодателям региона. Решение принимает Заксобрание области, это его полномочия. Я думаю, подходить к вопросу нужно было индивидуально: кому-то стоило дать льготу, другим — нет. Разные категории землевладельцев, разные виды бизнеса. Но вообще мы видим: да, ситуация сложная, но кого-то она губит окончательно, а другим дает возможность для дальнейшего развития. Даже в сфере общепита одни игроки жалуются, мол, мы умираем, а вторые говорят: наш бизнес вырос, мы нашли новую нишу.

Все же есть такое ощущение, что стройка в шоколаде, а остальные загибаются.

— Нет стройки в шоколаде. Она в шоколаде никогда не была. Да, нам помогли, и спасибо большое за это. Но это не означает, что нам создали условия, чтобы мы сели, закинули ногу на ногу и зажили в полном удовольствии. Текущую работу никто с нас не снимал, мы должны проходить все длительные процедуры. Проблем хватает.

«Е-мое, как много мы узнали!»

Карантин показал, что в маленькой квартире очень сложно и работать, и жить. Не все семьи выдержали испытание самоизоляцией. Стало ясно: однушки и студии — не вариант, нужны большие квартиры.

Как вам кажется, изменится ли квартирография в новых ЖК?

— Большие квартиры и индивидуальные дома были нужны всегда. Спроси любого: тебе нужна большая квартира? Все ответят: да! Но мы, помимо пандемии, находимся в ситуации экономического кризиса. Видим, что происходит с ценами на нефть, как внешнеполитические дела влияют на валютные курсы. Да, в большом жилье нуждаются все, и пандемия это подтвердила. Но мы можем фиксировать: спрос на крупные квартиры отсутствует полностью. Максимум — студии и однушки.

Те застройщики, кто запроектировал в своих ЖК много больших квартир, сейчас в очень сложном положении. Желающих жить в них много, но деньги на рынок несут те, кому нужны маленькие квартиры. А платежеспособные горожане уже напокупали недвижимости, поэтому меня поражают коллеги, строящие дорогое жилье в центре. Слой богатых покупателей закрыл «Тихвин», а других нет. Поэтому у таких проектов проблемы с реализацией. Башню «Исеть» когда сдали?

В 2016-м.

— До сих пор внутри сидит сотрудник с табличкой «Продажи». Это вынужденная мера, на остатках все еще много квартир.

У вас сейчас объемы продаж хорошие?

— Да. Но насколько долго это продлится, я сказать не могу. Это вопрос к правительству страны — их решения двигают покупательную способность. Если бы не было льготной ипотеки, рынок бы встал. Мы в марте же все прикурили — у застройщиков тогда продажи остановились. Параллельно нас стали переводить на удаленку. А мы к такой организации работы не привычные. Мы же не айтишники, не молодежь, которым все равно, где находиться — хоть в Антарктиде, главное, чтобы был компьютер с интернетом под рукой. Мы же привыкли больше работать в живом диалоге, а главное — наши клиенты не были готовы покупать квартиры по интернету. Нужно же объект посмотреть, походить внутри, руками потрогать.

Этот месяц многому научил и нас, и клиентов: они перешли на удаленное приобретение квартир и заключение договоров, перестали этого бояться. А мы стали больше работать через интернет и свои внутренние сети, проводить видео- и аудио-конференции. Оказалось, это не так страшно.

Удаленка была еще чем-то вам полезна? Кроме прокачки навыков работы онлайн.

— Когда сотрудники перешли на удаленку, нам надо было понимать, чем они дома занимаются. Может быть, целыми днями лежат на диване и телевизор смотрят. Мы ввели систему отчета за неделю: доложи-ка, чем ты занимался, чтобы можно было оценить твою эффективность. И с удивлением увидели задвоенность исполнения задач у многих сотрудников. Стало очевидно: в компании присутствует излишний персонал. Когда ты постоянно на работе, тебе кажется, что все при деле, что соотношение сотрудников оптимальное. А когда начали те же задачи решать удаленно и посмотрели, кто как контактирует между собой и с внешним миром, то волосы стали шевелиться. Мы получили такой толчок для анализа!

И все коллеги-застройщики говорят: «Е-мое, как много мы узнали!». Несколько моих товарищей сделали большие личные открытия. Один делился: «Я понял две парадоксальные вещи. Первая: какого хрена я болтался на работе с 7 утра до 11 вечера? Всю жизнь до пенсии пахал в таком графике и думал, что мне времени в сутках не хватает. А оказалось, можно все успевать за восемь часов. И второе: зачем я тащил за собой этот хвост — неэффективных сотрудников, чью работу сейчас делает техника?».

В конце прошлого года были прогнозы, что цены на жилье вырастут аж до 20%. Но ничего особенно не меняется. Пандемия внесла коррективы?

— Цены растут, просто низкими темпами — 6% в год, полпроцента в месяц. Это 5 тыс. руб. от миллиона. Поэтому не кажется, что много.

Дальше будет так же?

— Если будет работать льготная ипотека и не произойдет остановки строительства, цена метра будет тихонечко ползти вверх. Либо второй вариант: все просто встанет. Стоимость комплектующих продолжит расти, а покупательной способности не будет. Тогда на рынке жилья мы увидим классический кризис перепроизводства. Но пока предпосылок для этого сценария нет. Скорее, цена метра будет подрастать, но не на все категории жилья. На маленькие квартиры — в первую очередь.

Ждать в этом году банкротств застройщиков?

— Я не знаю, какое финансовое положение у компаний. Вроде у екатеринбургских игроков все относительно стабильно, но как я могу гарантировать? Кто вот мог подумать, что у Плаксина такая ситуация? (Игорь Плаксин, разорившийся застройщик, известный по недострою «Первый Николаевский». — Прим. ред.) Он всегда демонстрировал уверенность. Мы же не знаем, что происходит внутри предприятий.

Наша компания планы выполняет: в этом году должны ввести в строй 85 тыс. кв. м, сдадим, скорее всего, 100 тыс. квадратов. И на следующий год планируем увеличение объемов ввода. А как остальные, я не знаю. Но по ощущениям не думаю, что игроки посыпятся. Мелкие — может быть, те, кто не сможет получить финансирование в банках. А первые 10-15 компаний-лидеров по объемам строительства продолжат работу.

«Глава города должен быть над схваткой»

Компания Владимира Крицкого выступает подрядчиком строительства деревни Универсиады. Уже строится первое здание, для второго начали забивать сваи.

Сложно там работать? Это же болота. Когда рядом возводили МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», там несколько единиц строительной техники утопили.

— Там огромная отсыпка. Первое здание шло плохо: на площадку насыпали валунов, и когда мы начали бить сваи, было трудно. Со вторым будет легче.

А Универсиада точно будет? Пока никто в Россию не летает из дальних стран.

— В 2023 году полетят. Даже если организаторы не смогут привезти спортсменов из дальнего зарубежья, пригласят ребят из ближнего. Студентам только свисти: бесплатные проезд, проживание и питание, взамен надо побегать, попрыгать. Знаешь, сколько их приедет!

А что с проектом на берегу ВИЗовского пруда, где изначально хотели строить деревню Универсиады? Там планируется министерский квартал. Это в силе?

— Пока это очень сомнительно. Дело в том, что мы там одни. Дорога узкая, ул. Татищева не продлена, трамвай ходит в те края еле-еле. Место хорошее, но в одиночку его не раскачать. Мы запланировали выход на стройплощадку на следующий год, будем потихоньку осваивать. Но о чем-то масштабном там говорить пока рано.

Вообще при сегодняшней ситуации затевать новые проекты нужно ли?

— Мы затеваем. Продолжаем стройки в Мичуринском, в Компрессорном микрорайоне, выводим седьмой дом в ЖК «Цветной бульвар» в Пионерском районе, новый объект в ЖК «Меридиан» на Широкой речке. В следующем году планируем начать стройку на ул. Бетонщиков — это на ЖБИ. Если будут варианты с возможностью приобретения хорошей земли — будем участвовать.

Тема прошлой недели, взбудоражившая город: то ли казаки, то ли ряженые в казаков люди пристают к молодежи на Плотинке из-за неправильного внешнего вида. Мэр назвал их активными горожанами и поддержал. На ваш взгляд, правы ли эти горожане? Есть мнения, что такая атмосфера станет причиной оттока молодежи из Екатеринбурга. Маленькие квартиры покупать будет некому.

— Если действительно все так и было, это, конечно, неправильно. Человек может одеваться как угодно. Приставать на улице к человеку из-за бриллиантовой серьги в ухе или волос яркого цвета нельзя. Многие же бесятся по молодости, считают, что выделяться внешним видом круто. Я помню, как мы вставляли клинья в брюки, делали клеши, надевали рубахи в петухах. Я и волосы длинные носил. Но это не означало, что мы нетрадиционной ориентации. И никто не дал права казакам или другим обеспокоенным гражданам лезть к прохожим.

А глава города должен быть над схваткой, особенно по острым темам. Вспомни Чернецкого (Аркадий Чернецкий, первый мэр Екатеринбурга. — Прим. ред.). Как бы он ни относился к участникам каких бы то ни было конфликтов, он никогда не занимал ничью сторону. Исключения были редкими, и только если вмешательство мэра было совершенно необходимым для наведения порядка. В ситуации с казаками, по-моему, этого не требовалось.