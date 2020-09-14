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Из города в область. Новые кадровые перестановки в свердловском минздраве

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Министр здравоохранения региона Андрей Карлов
Министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Иллюстрация: Официальный портал Свердловской области

Реформирование системы здравоохранения Свердловской области продолжается. Руководитель управления здравоохранения Екатеринбурга получит должность в областном минздраве.

#РОТАЦИИ#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов после поглощения горздрава минздравом станет заместителем министра здравоохранения Свердловской области. Как пишет ЕАН со ссылкой на источник в облправительстве, у этого решения есть две причины:

Во-первых, руководитель поглощаемой организации должен получить достойную должность, ведь процесс происходит мирно, без конфликтов. Во-вторых, глава минздрава Андрей Карлов лично хорошо относится к Демидову.

В минздраве и горздраве информацию о назначении пока не комментируют.

Напомним, решение о передаче полномочий екатеринбургского горздрава в ведение области было принято после проверки, проведенной федеральным ведомством 16 июня-13 июля 2020 г., выявившей массу нарушений. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Свердловскую область одним из худших регионов в стране с точки зрения организации в сфере здравоохранения, связав это с фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства. После этого глава региона Евгений Куйвашев принял решение о кадровых перестановках в областном миндзраве. Андрея Цветкова, который возглавлял ведомство, перевели на должность советника губернатора по вопросам регионального здравоохранения. Также ему поручили курировать объединение горздрава с областной медициной.

Новым главой свердловского минздрава был назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов. После вступления в должность он вернул в министерство бывшего замминистра Сергея Туркова, который был уволен предыдущим руководителем ведомства. В 2018 г. Сергей Турков стал заместителем генерального директора по развитию сети клиник «Здоровье 365». Он откровенно рассказывал в интервью DK.RU, что происходит в частной и государственной медицине Свердловской области.

Как рассказывал DK.RU, план мероприятий по ликвидации городского управления здравоохранения состоит из трех этапов, в ведение облздрава перейдут 25 городских медучреждений. На преобразования будет потрачено 334 млн руб. Для завершения перехода потребуется еще более 700 млн руб.

По словам вице-губернатора Павла Крекова, Екатеринбург до этого времени оставался единственным в регионе, самостоятельно выстраивающим работу в сфере здравоохранения. Теперь же все муниципальные медицинские учреждения будут передаваться в государственную собственность Свердловской области с имущественным комплексом. Первым шагом к объединению систем стала интеграция с 1 августа медицинского информационно-аналитического центра Екатеринбурга в информационную систему Свердловской области.

Автор: Анна Хлебникова
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