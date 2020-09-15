В Екатеринбурге пройдет вебинар об управленческих ошибках

Ведущим онлайн-вебинара «Роковые ошибки руководителя, из-за которых компания теряет прибыль» станет Вадим Брежнев, эксперт по построению систем управления и продаж

На вебинаре мы детально разберем 7 главных ошибок в управлении. Среди них: текучка кадров, неэффективная система мотивации, отсутствие стандартов и нормативов и другие, — рассказывает эксперт.

Промахи, о которых пойдет речь на вебинаре, приводят к самым неутешительным последствиям: потере контроля над управлением компанией, дополнительным расходам, не позволяют увеличивать прибыль компании.

Например, ошибка в найме одного сотрудника может стоить компании шесть месячных зарплат сотрудника. На вебинаре на реальных кейсах я покажу, как избежать этих ошибок, — продолжает Вадим Брежнев.

Запись на вебинар по ссылке.