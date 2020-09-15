Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.09
74,71
88,58
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге пройдет вебинар об управленческих ошибках

4 199
В Екатеринбурге пройдет вебинар об управленческих ошибках
Иллюстрация: «Брежнев Консалтинг»

29 сентября в 19.00 компания «Брежнев Консалтинг» проведет вебинар для собственников и руководителей бизнеса по эффективности системы управления. Участие в вебинаре бесплатное.

Ведущим онлайн-вебинара «Роковые ошибки руководителя, из-за которых компания теряет прибыль» станет Вадим Брежнев, эксперт по построению систем управления и продаж

На вебинаре мы детально разберем 7 главных ошибок в управлении. Среди них:  текучка кадров, неэффективная система мотивации, отсутствие стандартов и нормативов и другие, — рассказывает эксперт.

Промахи, о которых пойдет речь на вебинаре, приводят к самым неутешительным последствиям: потере контроля над управлением компанией, дополнительным расходам, не позволяют увеличивать прибыль компании.

Например, ошибка в найме одного сотрудника может стоить компании шесть месячных зарплат сотрудника.  На вебинаре на реальных кейсах я покажу, как избежать этих ошибок, — продолжает Вадим Брежнев.

Запись на вебинар по ссылке.

Справка о спикере

 
Вадим Брежнев 20 лет работает в системном бизнесе, имеет богатый опыт управления в крупных российских и иностранных компаниях: Japan Tobacco International, Unilever, Нэфис Групп, Henkel. Управлял командами более 400 человек с годовым оборотом бизнеса более 1,5 млрд. рублей. Прошел путь от торгового представителя до исполнительного директора, а затем основал собственную компанию. «Брежнев Консалтинг» помогает своим клиентам увеличивать прибыль не менее чем на 30%: за счет системного подхода к управлению. Создал авторскую методику управления продажами «Структурированные продажи». Вадим Брежнев является действующим экспертом Агентства стратегических инициатив и соорганизатором практического курса для малого и среднего бизнеса «Бизнес Формула для предпринимателей».
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Достаточно посмотреть на путь Путина, чтобы понять, почему власть недооценила Навального»«Достаточно посмотреть на путь Путина, чтобы понять, почему власть недооценила Навальн...
    24 962
  • Из города в область. Новые кадровые перестановки в свердловском минздравеИз города в область. Новые кадровые перестановки в свердловском минздраве
    28 971
  • «Сейчас очень удобный момент, чтобы катализировать процесс смены власти»«Сейчас очень удобный момент, чтобы катализировать процесс смены власти»
    13 893
  • «Полиметалл» начал строительство новой фабрики за 3,6 млрд руб.«Полиметалл» начал строительство новой фабрики за 3,6 млрд руб.
    23 641
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.