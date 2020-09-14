В Екатеринбург возвращаются 90-е? Криминал в центре города

В ночь с 11 на 12 сентября в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Вайнера и Малышева около бара «Американка» напали на молодого человека, который вышел из бара на улицу. В результате, по данным источников СМИ, 18-летний пострадавший скончался в реанимации.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил СМИ, что молодого человека убили в драке:

На его теле сотрудники полиции обнаружили порядка 10 ранений колюще-режущим предметом. Также представители МВД выяснили, что ЧП произошло в результате обоюдной драки.

Нападавший успел скрыться с места происшествия, его ищут сотрудники полиции и следственного комитета. СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту смерти молодого человека по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Еще одно преступление в ночь на 12 сентября произошло на Химмаше. Грабитель ворвался в частный дом к женщине и нанес ей удары ножом. Как рассказали E1 соседи пострадавшей, история началась еще неделю назад — несколько раз вор с ножом появлялся в разных домах, но тогда обошлось без жертв. Затем преступника задержали, но он сбежал из отделения полиции.

В колонке на DK.RU социолог Александр Прудник рассказывал, что «пандемия нанесла ощутимый удар по человеческой солидарности»:

Рекомендации, которые нам выдаются, информационный фон, который нас окружает — все это пробуждает в нас архаичные страхи. «Не подходите к знакомым ближе, чем на два метра», «Сократите любые телесные контакты», «Опасайтесь выходить на улицу», «Не посещайте пожилых родственников» — слышим мы из каждого утюга. И в головах у людей складывается новая (но на самом деле хорошо забытая старая) концепция мира, в которой человек человеку — угроза. Разумеется, изначально у государственной и медицинской пропаганды не было цели максимально разобщить нас.

Кроме того, говорит социолог, в обществе рушится патерналистская модель.