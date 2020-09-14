От продуктивной жалобы до вечного нытика — один шаг. Как правильно говорить о плохом

Жаловаться естественно для людей. Исследования также доказали, что это неплохой инструмент для сближения. Но от просто жалоб очень просто перейти к постоянному негативу, видеть в событиях только плохое. Forge рассказал, как ныть эффективно и продуктивно, не надоедая окружающим.

Следите за тем, сколько вы жалуетесь в течение дня

Важно понять масштаб проблемы. Фиксируйте моменты, когда вы полны желания поныть и пожаловаться. Удобнее всего делать записи в блокноте, отмечая при этом, что и кто именно вызвали желание жаловаться. Так вы начнете относиться к вредной привычке осознаннее, число жалоб сократится.

Выделите критерии

Пси­хо­лог Ро­берт Биз­вас-Ди­нер раз­де­ля­ет жа­ло­бы на три груп­пы. По­ни­мая, ка­кие из них у вас чаще все­го встре­ча­ют­ся, вы смо­же­те под­хо­дить к при­выч­ке бо­лее осо­знан­но (напоминаем, совсем отказываться от жалоб не нужно).

Хронические жалобы исходят от людей, которые недовольны всем и всегда. Причины жалоб в таком случае почти всегда неразрешимы, человек просто сконцентрирован на негативе и не пытается решит проблему. На­при­мер, ко­гда кол­ле­га по­сто­ян­но жа­лу­ет­ся на плохую ра­бо­ту ко­ман­ды, но не пред­ла­га­ет ни­ка­ких ва­ри­ан­тов улучшить ситуацию.

Способ выговориться — жа­ло­бы, ко­то­рые нуж­ны нам, что­бы вы­плес­нуть недо­воль­ство и по­лу­чить под­держ­ку. Решений искать не нужно, нужно просто сказать все, что накопилось (или выслушать).

Жалобы ради пользы — они должны помогать най­ти ре­ше­ние про­бле­мы. Обыч­но че­ло­век рас­ска­зы­ва­ет о си­ту­а­ции и о том, как она его раз­дра­жа­ет. Но сра­зу по­сле это­го до­бав­ля­ет, что хо­чет с этим сде­лать или про­сит со­ве­та.

В идеале большая часть жалоб должна относиться именно к третьей группе. Но и вторая важна: порой нужно просто выговориться, снять с себя груз тревоги. С первой группой жалоб обязательно нужно работать, сократив их до минимума. Вот что можно сделать:

Нач­ни­те до­пол­нять жа­ло­бы пла­ном дей­ствий

Если вам за­хо­те­лось по­жа­ло­вать­ся, спро­си­те себя: «А что я бы хо­тел сде­лать с этой си­ту­а­ци­ей?». Иногда мы просто боимся обратиться к источнику дискомфорта. В сле­ду­ю­щий раз по­про­си­те кол­ле­гу го­во­рить по­ти­ше или пой­ти в пе­ре­го­вор­ную вме­сто того, что­бы жа­ло­вать­ся за его спи­ной. Люди могут не знать, что доставляют вам дискомфорт.

Вне­си­те в гра­фик пе­ре­рыв на жа­ло­бы

Не копите тревогу и недовольство в себе весь день. Будет отлично найти коллегу или друга, которому тоже нужны «десятиминутки спокойного нытья», и разговаривать с ним несколько раз в день. Хорошо, если при этом будет установлено временное ограничение, иначе вы рискуете провести за печальным разговором слишком много времени.

За­ме­ни­те жа­ло­бы на при­ят­ные дела

Попробуйте каждый раз, когда хочется ныть, делать что-то хорошее или приятное. За ужином не жалуйтесь членам семьи на работу, а расскажите о забавном видео, которое посмотрели, обнимите родных, похвалите их за что-то. Времени это займет столько же, но чувствовать вы себя будете намного лучше.