От продуктивной жалобы до вечного нытика — один шаг. Как правильно говорить о плохом
Громкие коллеги, хамы на дорогах, цены в магазинах... Жаловаться на это нормально и естественно. Но риск стать депрессивным и неприятным человеком довольно велик. Учим жаловаться правильно.
Жаловаться естественно для людей. Исследования также доказали, что это неплохой инструмент для сближения. Но от просто жалоб очень просто перейти к постоянному негативу, видеть в событиях только плохое. Forge рассказал, как ныть эффективно и продуктивно, не надоедая окружающим.
Следите за тем, сколько вы жалуетесь в течение дня
Важно понять масштаб проблемы. Фиксируйте моменты, когда вы полны желания поныть и пожаловаться. Удобнее всего делать записи в блокноте, отмечая при этом, что и кто именно вызвали желание жаловаться. Так вы начнете относиться к вредной привычке осознаннее, число жалоб сократится.
Выделите критерии
Психолог Роберт Бизвас-Динер разделяет жалобы на три группы. Понимая, какие из них у вас чаще всего встречаются, вы сможете подходить к привычке более осознанно (напоминаем, совсем отказываться от жалоб не нужно).
Хронические жалобы исходят от людей, которые недовольны всем и всегда. Причины жалоб в таком случае почти всегда неразрешимы, человек просто сконцентрирован на негативе и не пытается решит проблему. Например, когда коллега постоянно жалуется на плохую работу команды, но не предлагает никаких вариантов улучшить ситуацию.
Способ выговориться — жалобы, которые нужны нам, чтобы выплеснуть недовольство и получить поддержку. Решений искать не нужно, нужно просто сказать все, что накопилось (или выслушать).
Жалобы ради пользы — они должны помогать найти решение проблемы. Обычно человек рассказывает о ситуации и о том, как она его раздражает. Но сразу после этого добавляет, что хочет с этим сделать или просит совета.
В идеале большая часть жалоб должна относиться именно к третьей группе. Но и вторая важна: порой нужно просто выговориться, снять с себя груз тревоги. С первой группой жалоб обязательно нужно работать, сократив их до минимума. Вот что можно сделать:
Начните дополнять жалобы планом действий
Если вам захотелось пожаловаться, спросите себя: «А что я бы хотел сделать с этой ситуацией?». Иногда мы просто боимся обратиться к источнику дискомфорта. В следующий раз попросите коллегу говорить потише или пойти в переговорную вместо того, чтобы жаловаться за его спиной. Люди могут не знать, что доставляют вам дискомфорт.
Внесите в график перерыв на жалобы
Не копите тревогу и недовольство в себе весь день. Будет отлично найти коллегу или друга, которому тоже нужны «десятиминутки спокойного нытья», и разговаривать с ним несколько раз в день. Хорошо, если при этом будет установлено временное ограничение, иначе вы рискуете провести за печальным разговором слишком много времени.
Замените жалобы на приятные дела
Попробуйте каждый раз, когда хочется ныть, делать что-то хорошее или приятное. За ужином не жалуйтесь членам семьи на работу, а расскажите о забавном видео, которое посмотрели, обнимите родных, похвалите их за что-то. Времени это займет столько же, но чувствовать вы себя будете намного лучше.