«AliExpress Россия» меняется: 2-3 дня на доставку и никакой переписки с продавцом

«AliExpress Россия» борется за сохранение доли на рынке в условиях падения привлекательности трансграничной торговли. Компания приняла решение запустить новый формат маркетплейса, пишут «Ведомости».

Новый формат даст продавцам возможность торговать, не занимаясь загрузкой, хранением, продвижением и упаковкой товаров, а также не общаясь с покупателями. За это будет отвечать сервисный партнер AliExpress – AliWay. Комиссия за это составит 25% от цены проданного товара, это доля AliExpress (5–8%), а также расходы на хранение товаров, продвижение на маркетплейсе, ответы на вопросы покупателей и доставку купленных товаров заказчикам. Платить нужно будет только за проданные товары.

На маркетплейсе можно будет покупать одновременно у разных поставщиков, раньше оформить заказ в нескольких магазинах было возможно, но в разные корзины и с разными условиями доставки. Тестирование новой системы проведут на товарах для дома.

В магазине «Большой домашний» можно будет купить инструменты, освещение, мебель и другие товары, первыми партнерами AliExpress уже стали бренды Grand-lux, Iris Home, Pilotms, Al-Ko, «Гала центр», «Арти-М», IsmatDecor, Hozmax, «Мультидом» и т.д. Позже планируется открыть магазин одежды, обуви и аксессуаров «Большой модный». Заказы будут доставлять до двери или пункта выдачи менее чем за 10 дней по России. Стоимость доставки фиксированная – от 0 до 399 руб. в зависимости от стоимости товара, способа и региона доставки.

Наша цель — существенно расширить локальную часть маркетплейса, для этого мы последние 1,5 года активно работаем с российскими продавцами и товарами местного производства, — объясняет представитель AliExpress. По его словам, за время карантина число таких продавцов выросло на 40%, сейчас их количество превышает 14 000. Кроме того, маркетплейс дал возможность выйти на площадку не только юридическим лицам, но и самозанятым.

Партнер Data Insight Федор Вирин считает, что для непрофессиональных продавцов, не работавших ранее с маркетплейсами, сотрудничество с AliExpress станет достаточно дорогой возможностью сделать это. По аналогичной схеме работает Wildberries, и их условия выгоднее: комиссия для продавцов 18%, плюс продавец оплата доставки — 33 руб. за каждую заказанную вещь в один конец.

Отметим, лидерами рынка по итогам II квартала 2020 г., по данным «Infoline-аналитики», были маркетплейсы Wildberries и Ozon, а также ритейлеры «М.видео», DNS и «Ситилинк».