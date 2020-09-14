Победа губернаторов Кремля и кандидатов Навального: итоги первых выборов в пандемию

13 сентября 2020 г. в России прошел Единый день голосования: с учетом двух дней досрочных выборов процедура фактически длилась три дня. В 18 регионах выбирали губернаторов, и везде победили кандидаты от «Единой России» либо те, кого поддержала партия: это действующие главы регионов или губернаторы в статусе временно исполняющих обязанности.

В Иркутской области на выборах лидирует врио главы региона Игорь Кобзев, он набрал более 60%, тогда как кандидат от КПРФ Михаил Щапов — 27% после обработки 84% бюллетеней. В Коми побеждает Владимир Уйба с результатом 74,14% голосов. На Камчатке побеждает Владимир Солодов (80,63% голосов), в Еврейской автономной области — Ростислав Гольдштейн (82,8%), Архангельской области — Александр Цыбульский (68,8%), в Пермском крае — Дмитрий Махонин (76,1%), в Татарстане действующий глава республики Рустам Минниханов получил 86,7% голосов.

Результаты выборов на Дальнем Востоке выглядят удивительно, сказал Русской службе Би-би-си политолог Александр Кынев:

У меня эти высокие цифры вызывают изумление. Результаты выборов на Камчатке и в Еврейской автономной области — это перегиб. ЕАО пытаются превратить в какую-то дальневосточную Чечню. Еврейская автономная область находится через реку от Хабаровска, так что такие результаты — это какие-то небылицы.

В ряде городов прошли также выборы в депутаты городских дум. В Новосибирске в Горсовет прошел глава местного отделения штаба оппозиционного политика Алексея Навального Сергей Бойко, а в Томске победила и прошла в Гордуму координатор городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева.