Дмитрий Пумпянский увеличит бюджет ФК «Урал» в два раза
«Не позволяет говорить о топовых задачах». Новый председатель совета директоров футбольного клуба планирует повысить объемы финансирования футболистов, чтобы вывести клуб на новый уровень.
Президент Группы Синара, председатель совета директоров футбольного клуба «Урал» Дмитрий Пумпянский планирует увеличить финансирование клуба в 1,5-2 раза в течение двух-трех лет. Сейчас бюджет клуба составляет 1,3 млрд руб.
Раньше у нас второй-третий с конца был бюджет среди клубов Премьер-лиги. Но сегодня количество таких команд, у которых размер бюджета меньше, выросло, поэтому ответственность «Урала» за результат тоже стала выше. Сегодняшний бюджет «Урала» не позволяет говорить о топовых задачах. На первых порах было бы хорошо увеличить его в 1,5—2 раза. Будем стремиться к этому в течение 2—3 лет. В этом случае мы не хотим повторить ошибки, которые видели в случае с другими клубами, — сказал Дмитрий Пумпянский (здесь и далее цитата по E1.ru).
По его словам, сейчас финансирование клуба складывается из средств областного бюджета и двух спонсоров («Реновы» Виктора Вексельберга и Группы Синара). В ближайшее время будет создан попечительский совет, который возглавит губернатор региона Евгений Куйвашев.
Материально-техническая база создается на областные деньги. За счет чемпионата мира удалось поправить инфраструктуру. В этом плане у нас есть хорошая позиция для дальнейшего продвижения вперед. Я достаточно погружен в дела клуба. Хорошо представляю финансовое состояние клуба, представляю мотивацию для игроков, общаюсь с Григорием Викторовичем (президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым — прим. ред.), главным тренером Юрием Александровичем (Матвеевым — прим. ред.), — сказал Дмитрий Пумпянский.
Он отметил, что рассчитывает, что клуб дойдет до финала Кубка России, сможет выйти в пятерку-шестерку лучших и получить право участвовать в Еврокубках.
Напомним, председателем совета директоров футбольного клуба «Урал» Дмитрий Пумпянский избран месяц назад. Ранее этот пост занимал Александр Левин, глава Свердловского союза журналистов. В конце июля он сообщил, что покидает этот пост, потому что клуб «не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020». В прошедшем сезоне клуб занял 11-е место в Российской Премьер-лиге.