Дмитрий Пумпянский увеличит бюджет ФК «Урал» в два раза

Президент Группы Синара, председатель совета директоров футбольного клуба «Урал» Дмитрий Пумпянский планирует увеличить финансирование клуба в 1,5-2 раза в течение двух-трех лет. Сейчас бюджет клуба составляет 1,3 млрд руб.

Раньше у нас второй-третий с конца был бюджет среди клубов Премьер-лиги. Но сегодня количество таких команд, у которых размер бюджета меньше, выросло, поэтому ответственность «Урала» за результат тоже стала выше. Сегодняшний бюджет «Урала» не позволяет говорить о топовых задачах. На первых порах было бы хорошо увеличить его в 1,5—2 раза. Будем стремиться к этому в течение 2—3 лет. В этом случае мы не хотим повторить ошибки, которые видели в случае с другими клубами, — сказал Дмитрий Пумпянский (здесь и далее цитата по E1.ru).

По его словам, сейчас финансирование клуба складывается из средств областного бюджета и двух спонсоров («Реновы» Виктора Вексельберга и Группы Синара). В ближайшее время будет создан попечительский совет, который возглавит губернатор региона Евгений Куйвашев.

Материально-техническая база создается на областные деньги. За счет чемпионата мира удалось поправить инфраструктуру. В этом плане у нас есть хорошая позиция для дальнейшего продвижения вперед. Я достаточно погружен в дела клуба. Хорошо представляю финансовое состояние клуба, представляю мотивацию для игроков, общаюсь с Григорием Викторовичем (президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым — прим. ред.), главным тренером Юрием Александровичем (Матвеевым — прим. ред.), — сказал Дмитрий Пумпянский.

Он отметил, что рассчитывает, что клуб дойдет до финала Кубка России, сможет выйти в пятерку-шестерку лучших и получить право участвовать в Еврокубках.

Напомним, председателем совета директоров футбольного клуба «Урал» Дмитрий Пумпянский избран месяц назад. Ранее этот пост занимал Александр Левин, глава Свердловского союза журналистов. В конце июля он сообщил, что покидает этот пост, потому что клуб «не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020». В прошедшем сезоне клуб занял 11-е место в Российской Премьер-лиге.