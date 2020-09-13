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Майор ударил женщину в висок, задержаны 400 человек. Главное о протестах в Беларуси

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Майор ударил женщину в висок, задержаны 400 человек. Главное о протестах в Беларуси
Автор фото: Дарья Бурякина. Иллюстрация: TUT.by

Только в Минске число участников акций превышало 150 тыс. человек. Против протестующих применяют водометы, милиционер ударил женщину по голове, сбив ее с ног.

#НОВОСТИ

13 сентября в Беларуси продолжились протестные акции — это уже 36-й день массовых выступлений против фальсификации итогов президентских выборов в стране. По данным «Интерфакса», число участников акции в Минске превысило 150 тыс. человек, тогда как в МВД заявили о всего 3000 протестующих и более 400 задержанных.

Протестующие собирались дойти до района Дрозды на северо-западе Минска: там находятся резиденции многих высокопоставленных чиновников, в том числе и президента Александра Лукашенко. Один из милиционеров в Минске начал стрелять в воздух из помпового ружья — по данным МВД, протестующие пытались отбить несколько задержанных. 

В Бресте против протестующих применили водомет. В Жодино во время протестов майор милиции ударил женщину в висок с такой силой, что она упала на землю. По многочисленным видео инцидента видно, что девушка снимала происходящее на телефон, и в один момент оказывается напротив милиционера. После удара пострадавшую отвезли в больницу — по словам очевидцев, серьезных травм не выявлено. В МВД пока не прокомментировали случившееся.

Силовики в Беларуси последнее время стараются не разгонять акции протеста с самого начала, а избивать и задерживать их участников уже после окончания акций. При этом избивают и задерживают людей зачастую силовики без формы, но с дубинками и в балаклавах, которые протестующие стараются срывать, чтобы опознать нападающих.

Автор: Андрей Пермяков
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