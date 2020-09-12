МВД меняет правила сдачи на права: только дороги общего пользования и месяц ожидания

В МВД подготовили новый вариант административного регламента для проведения экзаменов на водительские права. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, пишет «РИА Новости».

Практический экзамен будущие водители всех категорий будут сдавать только в условиях дорожного движения. Кроме того, в проекте документа скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые на экзамене можно получить штрафные баллы. Их разделили на несколько категорий, со штрафами в один, два и три балла. Самые грубые ошибки — непристегнутый ремень или использование телефона во время движения — экзамен будут останавливать сразу. Для того, чтобы сдать экзамен, необходимо будет проявить навыки безопасного вождения во время поездки по городу и набрать не больше пяти штрафных баллов.

Будущих водителей мотоциклов также ждут изменения, хотя и не такие существенные. В том числе новая схема упражнения «Габаритная восьмерка»: студент автошколы должен будет проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.

Станет другим и формат подачи заявления: желающему сдать экзамен нужно будет только предоставить пакет документов, само заявление будет оформлять сотрудник подразделения.

Также новый регламент вводит процедуру получения выписки о выдаче водительского удостоверения, которая нужна для устройства на работу водителем или получения прав за рубежом. Прописана и процедура аннулирования результатов экзаменов, для этого нужно будет решение комиссии, в которую войдут минимум три должностных лица. Водительские удостоверения, выданные ранее, могут быть аннулированы.

Новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Сенатор Сергей Калашников, комментируя изменения, заявил, что новый регламент поможет улучшить навыки вождения даже у автомобилистов-новичков.

Единственное, в чем я вижу опасность — это субъективизм принимающих экзамен, — заявил он «Парламентской газете», пояснив, что исправить это может запись процесса экзамена на видео.

Автоэксперт Игорь Маржаретто считает, что с новыми правилами сдать на права будет сложнее.

«Психологически курсантам будет сложнее и ошибиться проще», — прокомментировал он телеканалу «Звезда».

В то же время эксперт отметил, что новый регламент позволит проверить умение водителя ориентироваться в реальной обстановке, чего нельзя сделать на площадке.

Кроме того, из-за сокращения числа сотрудников ГИБДД сдачи экзамена студенты автошкол могут ждать до месяца.